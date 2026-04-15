Bakanlık açıkladı! Evde bakım yardımları hesaplara aktarılıyor: Evde bakım parası ne kadar?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evde bakım desteği kapsamında tam bağımlı bireyler için Nisan ayı ödemelerini başlattı. Bu kapsamda hak sahiplerine kişi başına 13 bin 878 TL ödeme yapılıyor.
EVDE BAKIM YARDIMI ÖDEMELERİ BAŞLADI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine yönelik Evde Bakım Yardımı ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.
TOPLAM ÖDEME 7,1 MİLYAR TL
Nisan ayı kapsamında yapılan ödemelerin toplam tutarı 7,1 milyar TL'ye ulaştı. Destekten Türkiye genelinde 517 bin vatandaş yararlanıyor.
AYLIK DESTEK TUTARI 13.878 TL
Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 13 bin 878 TL ödeme yapılıyor. Bu destek, engelli bireylerin aile ortamında bakımını teşvik etmeyi amaçlıyor.
AMAÇ, AİLE BÜTÜNLÜĞÜNÜ KORUMAK
Bakan Göktaş, yardımın temel amacının engelli bireylerin yaşadıkları ortamdan ayrılmadan, aileleriyle birlikte yaşamlarını sürdürebilmeleri olduğunu vurguladı. Bu sayede aile birliğinin korunması ve güçlenmesi hedefleniyor.
2006'DAN BU YANA UYGULANIYOR
Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılından beri sürdürülen önemli bir sosyal destek modeli olduğu belirtildi. Uygulama, aile odaklı bakım hizmetleri arasında öne çıkıyor.
BAKANLIKTAN SOSYAL MEDYA AÇIKLAMASI
Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da engelli vatandaşların ve ailelerinin hayatını kolaylaştırmak için çalışmaların sürdüğünü belirterek, ödemelerin devam ettiğini duyurdu.