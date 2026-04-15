KDK’dan yemek komisyonu freni

TBMM Dilekçe ve İnsan Hakları Karma Komisyonu'nda Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) faaliyetleri ele alınırken, kamu denetçileri, bireysel başvurular sonucunda verilen ancak milyonlarca kişinin hayatına dokunan çarpıcı tavsiye kararlarından örnekler anlattı.

MALİYET YÜKÜ AZALACAK

BU örnekler arasında ise yemek sipariş platformlarının komisyon oyunu ile büyük bir market zincirinin "çevrecilik" adı altında vatandaşa 3 liralık kağıt ve bez poşet dayatması dikkat çekti. Kurumun verdiği tavsiye kararlarını komisyonda aktaran Kamu Denetçisi Özcan Yıldız, yemek komisyon ücretlerinin sınırlandırılmasına ilişkin bir tavsiye kararı verdiklerini belirtirken, "Söz konusu tavsiye kararına karşılık Ticaret Bakanlığı genelge yayınladı ve komisyon ücretleri tavsiye kararımız minvalinde yeniden ele alındı. Söz konusu kararımız neticesinde Türkiye genelinde e-ticaret yapan işletmelerin yüzde 21,63'ü, -yaklaşık 130 bin işletmeden söz ediyorum- bu kayıtlı toplam işletmelerin 374 bin 794 şubesi ve bayisi doğrudan etkilenecek ve bu platformları

kullanan 29 milyon 881 bin 36 vatandaşımızın da komisyon ücretlerinin aşağıya çekilmesiyle üzerlerindeki maliyet yükünün azalacak" bilgisini verdi.