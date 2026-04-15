Marble İzmir 31. kez kapılarını açtı: İşlenmiş taşta rekor hedef

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından Fuar İzmir'de düzenlenen tanıtan Marble İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'na, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden getirilen farklı renk ve özellikteki ham bloklar sergileniyor. Dünyadaki doğal taş rezervinin yaklaşık yüzde 35'ine sahip olan Türkiye, 80'in üzerinde farklı yapı ve 120'nin üzerinde renk seçeneğiyle uluslararası piyasada büyük ilgi görüyor.

"YÜZDE 70'E YÜKSELTTİK"

Marble İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojiler Fuarı'nın küresel sektördeki önemine değinerek Türkiye'nin madencilik ihracatındaki başarılarını vurgulayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2025 yılında madencilik sektörü ihracatımız 6,4 milyar dolara ulaşarak toplam ihracatımızdan yüzde 2,34 pay alırken, doğal taş sektöründe 2,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Çin ve İtalya'dan sonra en fazla doğal taş ihraç eden üçüncü ülke konumundayız. Eskiden blok olarak sattığımız doğal taşta artık işlenmiş ürün ihracatında yüzde 65'lik bir hacme ulaştık ve bunu teknoloji ile yüzde 90'lara çıkaracağız. Bu yıl 100'den fazla ülkeden 1000'e yakın firmanın katıldığı ve 70 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen bu prestijli fuar için katılımcılara sağladığımız hibe desteğini yüzde 70'e yükselttik" dedi.

'ARZ KRİZİ YAŞAMADIK'

Bölgedeki gerilimlerin küresel enerji piyasalarına etkilerini değerlendiren Bolat, "Dünya ciddi sarsıntılar geçiriyor; politik, diplomatik ve ekonomik yönden sıcak savaşların birçoğu etrafımızda cereyan ediyor. Birçok ülke petrol, doğal gaz ve gübre gibi konularda arz problemi yaşarken, hükümetimizin ve ilgili bakanlıklarımızın yaptığı stoklamalar sayesinde biz hiçbir arz krizi yaşamadık" şeklinde konuştu.