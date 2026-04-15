Mayıs ayı trafik sigortası prim artışı belli oldu

SEDDK, yayımladığı genelge ile Mayıs ayı trafik sigortası prim artış oranını belirledi. Buna göre Mayıs ayında trafik sigortasının primleri yüzde 0,50 artacak. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), 2026 Mayıs ayı trafik sigortası prim artış oranını belirleyerek, açıkladı. Buna göre Mayıs ayında trafik sigortasının primleri yüzde 0,57 artacak. SEDDK, trafik sigortası primlerine ilişkin genelgede değişiklik yapılmasına yönelik yeni genelge yayımladı. Buna göre, 2026 yılı Nisan ayında araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan azami primler, 2026 yılı Mayıs ayı için yüzde 0,50 artırılarak uygulanacak. Taksi, minibüs (sürücü dâhil 10-17 koltuk), otobüs (sürücü dâhil 18-30 koltuk) ve otobüs (sürücü dâhil 31 ve üstü koltuk) araç gruplarında söz konusu orana yüzde 2 ilave edilecek.