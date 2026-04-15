Sigorta pazarı patili büyüyor

Veterinerlik hizmetlerindeki maliyet artışı ve evcil hayvanların aile bireyi olarak görülmesinin yaygınlaşması, bu ürünlere olan talebi artıran başlıca unsurlar arasında yer aldı.

Credence Research verilerine göre Araştırmaya göre, özellikle hastalık ve kaza risklerini birlikte kapsayan poliçeler pazarda öne çıkıyor. 2024 yılı itibarıyla kapsamlı teminat sunan ürünler yaklaşık %71'lik payla en büyük segmenti oluşturdu.

AMERİKA LİDER OLDU

Bölgesel dağılıma bakıldığında, 2024 yılında küresel pazarın yaklaşık yüzde 52'si Kuzey Amerika'dan geldi. Avrupa %31'lik payla ikinci sırada yer alırken, Asya-Pasifik bölgesi yüzde 11'lik payla dikkat çekti. Latin Amerika yüzde 4, Orta Doğu ve Afrika ise yüzde 2'lik pay aldı.

ESNEK ÜRÜNLER

Bu tablo, gelişmiş pazarlarda evcil hayvan sigortasının güçlü bir şekilde benimsendiğini ortaya koyarken, gelişmekte olan ülkelerde de önemli büyüme potansiyeline işaret ediyor. Sektörde dijital hasar yönetimi sistemleri, uzaktan veterinerlik hizmetleriyle entegrasyon ve sağlık odaklı yeni ürünler, büyümeyi destekleyen temel eğilimler arasında gösteriliyor. Özellikle köpekler için geliştirilen esnek teminat yapılarının pazardaki payının yaklaşık %78'e ulaşması, bu alandaki talebin sürdüğünü ortaya koydu.

YÜKSEK HASAR ORANLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Öte yandan, yüksek hasar frekansı ve gelişmekte olan pazarlarda evcil hayvan sigortasına ilişkin farkındalığın sınırlı kalması, sektörün önündeki temel zorluklar arasında yer alıyor. Buna rağmen, artan sağlık harcamaları ve değişen tüketici beklentileri, evcil hayvan sigortasında büyümenin önümüzdeki dönemde de devam edeceğine işaret ediyor.