Yetkisiz ekran kullanımına sıkı denetim

Sigorta sektöründe yetkisiz ekran kullanımı, kayıt dışı aracılık ve denetimsiz dijital uygulamalara karşı kapsamlı bir düzenleme süreci başlatıldı.

SEDDK koordinasyonunda hayata geçirilecek yeni sistemle birlikte, tüm erişim ve işlem süreçleri merkezi kontrol altına alınacak. SEDDK talimatıyla Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) tarafından uygulanacak "Yetkisiz Ekran Kullanımının Engellenmesi Projesi" ile sektör genelinde tüm erişim ve işlem süreçlerinin merkezi olarak izlenmesi hedefleniyor.

6 NİSAN'DA BAŞLIYOR

Yeni düzenlemeye göre:

Sigorta şirketi ekranlarına erişim, SBM doğrulaması ve e-Devlet entegrasyonu olmadan mümkün olmayacak.

Yetkisiz erişim, ekran paylaşımı ve üçüncü kişilere kullanım gibi uygulamalar doğrudan tespit edilerek işlem yapılacak.

Çoklu teklif ve poliçe üretimi sağlayan yazılımlar akreditasyon kapsamına alınacak.

İnternet siteleri, mobil uygulamalar ve çağrı merkezleri üzerinden yapılan işlemlerde sigortalı bazlı e-Devlet doğrulaması zorunlu hale gelecek.

Tüm süreçler SBM tarafından merkezi olarak izlenecek.

6 Nisan 2026 itibarıyla başlatılan hazırlık sürecinin ardından sistemin 6 ila 12 ay içinde zorunlu olarak devreye alınması planlanıyor.