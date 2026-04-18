GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 18 NİSAN | Hürmüz Boğazı açıldı altın yükseldi! Altın ve gümüşte son durum ne? Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?

ABD ile İran arasında sağlanan ateşkesin ardından Hürmüz Boğazı'nın yeniden ulaşıma açılması, enerji piyasalarında hızlı bir rahatlama yarattı. Petrol arzına yönelik endişelerin azalmasıyla birlikte fiyatlar aşağı yönlü hareket etti.
Küresel petrol ticaretinin en stratejik geçiş noktalarından biri olan boğazın yeniden faaliyete geçmesi, piyasada baskıyı azaltırken fiyatların 90 doların altına sarkmasına neden oldu. Böylece petrol tarafında düşüş eğilimi güç kazandı. 18 Nisan altında son durum…
ONS ALTIN 4880 DOLAR SEVİYESİNE YÜKSELDİ
Uluslararası piyasalarda işlem gören ons altın, yükseliş trendini sürdürerek 4880 dolar seviyelerine ulaştı. Bu artış, küresel yatırımcıların riskten kaçınma eğilimini yansıttı.
GRAM ALTIN 7 BİN TL'Yİ AŞTI
Yurt içinde ise döviz kuru ve ons altındaki yükselişin etkisiyle gram altın 7065 TL seviyesine kadar çıktı. Böylece altın fiyatları yatırımcısına kazandırmaya devam etti.
GÜMÜŞTE SERT YÜKSELİŞ
Savaş ve jeopolitik risklerin etkisi yalnızca altınla sınırlı kalmadı. Gümüş de yatırımcıların güvenli liman arayışıyla değer kazandı. Ons gümüş yüzde 4'lük artışla 81 dolara ulaşırken, Türkiye'de gümüşün gram fiyatı 119,591 TL seviyelerinde işlem görüyor.
PİYASALARDA DALGALI SEYİR SÜRÜYOR
Petrol fiyatlarındaki düşüş, gümüş ve altındaki yükseliş, küresel piyasalarda dalgalı seyrin devam ettiğini gösteriyor. Uzmanlar, jeopolitik gelişmelerin fiyatlar üzerindeki etkisinin süreceğine dikkat çekiyor.
18 NİSAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
6.965,35
6.966,26
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.827,76
4.832,92
ÇEYREK ALTIN FİYATI
11.144,56
11.389,84
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
44.578,25
45.420,02
TAM ALTIN FİYATI
45.194,00
45.843,00
YARIM ALTIN FİYATI
22.219,47
22.779,67
ATA ALTIN FİYATI
46.257,10
47.460,50