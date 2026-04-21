Haberler Ekonomi Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman, başvuru şartları ne?

Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvurularına dair detaylar araştırılıyor. Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?, Başvuru şartları ne? Kadro dağılımı nasıl olacak? İşte bakanlığın personel alımına ilişkin detaylar...

Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman olacak? 15 bin personel alım şartları neler? Başvurular nereden, nasıl yapılacak? Kimler başvuruda bulunabilir? İşte tüm detaylar...

ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Adalet Bakanlığı, 2026 yılında 15 bin personel alımı gerçekleştirecek. Adliyeler ile ceza infaz kurumlarında istihdam edilmesi planlanan pozisyonlara ilişkin resmi ilan henüz paylaşılmadı.

HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?
Resmi ilan yayımlandığında başvuru tarihleri, şartlar ve kadro dağılımı netlik kazanacak. Merkez teşkilatı, adliyeler ve özellikle ceza infaz kurumlarındaki personel açığını kapatmayı hedefleyen alım, geniş bir meslek grubunu kapsıyor. Açılması beklenen kadrolar şunlar:

İnfaz ve Koruma Memuru (İKM)

Zabıt Katibi ve Ceza İnfaz Kurumu Katibi (Büro Personeli)

Mübaşir

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Teknisyen ve Tekniker

Hemşire ve Sağlık Teknikeri

Psikolog ve Sosyal Çalışmacı

Mühendis ve İstatistikçi

İşaret Dili Tercümanı

Destek Personeli (Aşçı, şoför, hizmetli ve kaloriferci)

