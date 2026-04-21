Genç girişimcilere rekor finansman

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Çağrısı kapsamında girişimcilere 2 milyon liraya kadar destek sunduklarını bildirdi. Kacır, NSosyal hesabından Girişimci Destek Programı'na ilişkin paylaşımda bulundu. Kacır, şunları kaydetti: "Girişimci Destek Programı 2026 yılı ikinci çağrısıyla yenilikçi fikirlerin büyük başarılara dönüştüğü girişimcilerimizi desteklemeye devam ediyoruz." Kacır'ın paylaşımında yer alan bilgiye göre, çağrı için 8 Mayıs'a kadar başvuru yapılabilecek.