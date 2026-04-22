2026 Nisan TCMB faiz kararı hangi gün açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 2026 yılının dördüncü faiz kararını bugün açıklayacak. Mart ayında politika faizi %37 seviyesinde sabit tutulmuştu.
Nisan ayı toplantısından çıkacak karar ve buna eşlik edecek politika metni, para politikasının yönü ve dezenflasyon sürecine ilişkin ipuçları açısından yakından izleniyor.
Kararın özellikle enflasyon görünümü, iç talep dengesi ve finansal piyasalardaki likidite koşulları çerçevesinde şekillenmesi bekleniyor. Kurulun değerlendirmeleri, önümüzdeki dönemde atılabilecek adımlara ilişkin yönlendirme açısından kritik önem taşıyor.
TCMB takvimine göre, Nisan ayı PPK toplantısının ardından alınan faiz kararı bugün saat 14.00'te Merkez Bankası'nın resmi internet sitesi ve sosyal medya kanalları üzerinden kamuoyuyla paylaşılacak.
PİYASALARIN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Ekonomistlerin ve piyasa analistlerinin Nisan ayı beklentileri büyük ölçüde netleşti. Anket verilerine göre, medyan beklenti politika faizinin %37 seviyesinde sabit bırakılması yönünde.
2026 YILI GERİ KALAN PPK TOPLANTI TAKVİMİ
Yatırımcıların ajandasında yer alan diğer kritik tarihler de netleşmiş durumda. Nisan ayı kararının ardından gözler Mayıs ve Haziran toplantılarına çevrilecek. TCMB'nin ilan ettiği 2026 takvimine göre bir sonraki faiz kararları şu tarihlerde açıklanacak:
11 Haziran 2026
23 Temmuz 2026
10 Eylül 2026
22 Ekim 2026
10 Aralık 2026