Bakan Kurum açıkladı! Enerjiye 20 milyar dolarlık yatırım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 17. Petersberg İklim Diyaloğu Toplantısının açılışında bir konuşma yaptı. Küresel iklim gündeminin kalbinin attığı Berlin'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurum, organizasyona ev sahipliği yapan Alman hükümetine ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcilerine teşekkür etti. Kurum, konuşmasında küresel krizlerin iklim kriziyle birleşerek tahribatı artırdığına dikkati çekerek, çözümün "çok taraflılık" kaynaklarında olduğunu vurguladı.
TÜRKİYE'NİN İKLİM VİZYONU
Kurum, Türkiye'nin son 10 yılda yenilenebilir enerji üretimini üç katına çıkardığını, Türkiye'de 2022'den bu yana 10 milyar dolardan fazla yatırım yapıldığını ve 2030'a kadar 20 milyar dolarlık ek yatırım hedeflendiğini vurguladı. Türkiye'de 2035 yılına kadar her yıl en az 8 gigavat yenilenebilir enerji kapasitesinin sisteme ekleneceğini aktaran Kurum, ülkede 2022 krizinden bu yana tüm Avrupa Birliği ülkelerinden daha fazla enerji depolama kapasitesine onay verildiğini söyledi. Kurum, COP31 Başkanlığı olarak süreci kurumsallaştırmak istediklerinin altını çizerek, ve "alternatif enerji" kaynakla- "COP31'in sonuç almaya odaklanan 'geleceğin COP'u' olması gerektiğine inanıyoruz. Yaklaşımımız; diyalog, uzlaşı ve aksiyon ilkelerine dayanmaktadır" ifadelerini kullandı.
197 ÜLKENİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin jeopolitik krizlerde üstlendiği "yapıcı kolaylaştırıcı" rolün COP31 sürecine de taşınacağını vurgulayan Kurum, şunları kaydetti: "Türkiye nasıl ki en karmaşık jeopolitik krizlerde ortak çözüm bulmak amacıyla diyaloğu yapıcı bir şekilde kolaylaştırıyorsa, COP31'de de bu yapıcı rolü her aşamada hayata geçirecektir. Başarılı bir COP31 süreci için verdikleri tam destekten dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı ifade ediyorum.
Ayrıca sıfır atık projesi başta olmak üzere doğa ve iklim dostu birçok projeyi himaye eden saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'ye de teşekkürlerimi buradan ifade etmek istiyorum." Öte yandan Bakan Kurum, herkesi 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31'e davet etti. 31. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31), küresel ısınmayı sınırlamak, sera gazı emisyonlarını azaltmak ve Paris Anlaşması hedeflerini somutlaştırmak için yaklaşık 197 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek.