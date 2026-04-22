Bakan Kurum açıkladı! Enerjiye 20 milyar dolarlık yatırım
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, "Antalya'da gerçekleştireceğimiz COP31, yeni bir dönemin işbirliği ve ortaklığın başlangıcı olacak" dedi. Kurum, yenilenebilir enerji için 20 milyar dolarlık ek yatırım hedeflendiğini de vurguladı.









Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 17. Petersberg İklim Diyaloğu Toplantısının açılışında bir konuşma yaptı. Küresel iklim gündeminin kalbinin attığı Berlin'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurum, organizasyona ev sahipliği yapan Alman hükümetine ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcilerine teşekkür etti. Kurum, konuşmasında küresel krizlerin iklim kriziyle birleşerek tahribatı artırdığına dikkati çekerek, çözümün "çok taraflılık" kaynaklarında olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE'NİN İKLİM VİZYONU

Kurum, Türkiye'nin son 10 yılda yenilenebilir enerji üretimini üç katına çıkardığını, Türkiye'de 2022'den bu yana 10 milyar dolardan fazla yatırım yapıldığını ve 2030'a kadar 20 milyar dolarlık ek yatırım hedeflendiğini vurguladı. Türkiye'de 2035 yılına kadar her yıl en az 8 gigavat yenilenebilir enerji kapasitesinin sisteme ekleneceğini aktaran Kurum, ülkede 2022 krizinden bu yana tüm Avrupa Birliği ülkelerinden daha fazla enerji depolama kapasitesine onay verildiğini söyledi. Kurum, COP31 Başkanlığı olarak süreci kurumsallaştırmak istediklerinin altını çizerek, ve "alternatif enerji" kaynakla- "COP31'in sonuç almaya odaklanan 'geleceğin COP'u' olması gerektiğine inanıyoruz. Yaklaşımımız; diyalog, uzlaşı ve aksiyon ilkelerine dayanmaktadır" ifadelerini kullandı.