  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Ekonomi BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2026 | Resmi Gazete'de yayımlandı! Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni ekonomi düzenlemesi kapsamında bedelli askerlik ücreti 417 bin liraya yükseltildi. Düzenlemeye dair Milli Savunma Bakanlığı da bir açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bedelli askerlik ücretine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Aktürk, Resmi Gazete'nin 17 Nisan tarihli sayısında yayımlanan 7577 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 12'nci maddesiyle Askeralma Kanunu'nda düzenleme yapıldığını belirtti. Buna göre bedelli askerlik ücretinin 416 bin 361 lira 30 kuruş olarak belirlendiğini ifade etti.

Aktürk şu ifadeleri kullandı:

Bedelli askerlik tutarı dört yüz on altı bin üç yüz altmış bir lira otuz kuruş (416.361,30 TL) olmuştur.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA