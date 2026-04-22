BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2026 | Resmi Gazete’de yayımlandı! Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bedelli askerlik ücretine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Aktürk, Resmi Gazete'nin 17 Nisan tarihli sayısında yayımlanan 7577 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 12'nci maddesiyle Askeralma Kanunu'nda düzenleme yapıldığını belirtti. Buna göre bedelli askerlik ücretinin 416 bin 361 lira 30 kuruş olarak belirlendiğini ifade etti.

Bedelli askerlik tutarı dört yüz on altı bin üç yüz altmış bir lira otuz kuruş (416.361,30 TL) olmuştur.