EMEKLİYE REFAH PAYI 2026 | Milyonları ilgilendiriyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Refah payı gelecek mi? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur ile memur emeklileri, Ocak 2026 zammının ardından Temmuz artışına odaklandı. Mart ayı enflasyon verileriyle 3 aylık zam oranı yüzde 10,04 olarak netleşirken, Merkez Bankası'nın anketi de yeni artış için güçlü sinyaller verdi. Zam hesapları sürerken, bayram ikramiyesi ve refah payına ilişkin gelişmeler de emeklilerin gündeminde yer alıyor. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Refah payı gelecek mi? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte detaylar…
MERKEZ BANKASI'NDAN YENİ İPUCU
Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarına göre 6 aylık toplam enflasyon yüzde 17.08 olacak. Piyasa katılımcıları anketine göre enflasyon Nisan'da yüzde 2,93, Mayıs'ta yüzde 1,82, Haziran'da ise yüzde 1,52 olacak. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri en az yüzde 17.08 zammı cebe koyacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2026 yılının ilk yarısı için yüzde 12.19 oranında zam almıştı. TBMM'de alınan karar ile en düşük emekli maaşı 20 bin TL'ye çıkarılmıştı. İşçi ve esnaf emeklileri Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranında zam alacak.
TCMB anketine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için taban aylık 20.000 TL'den 22.438 TL'ye yükselecek. 25 bin TL aylık alan bir SSK ve BAĞ-KUR emeklisi Temmuz ayında 28 bin 47 TL'ye, 30 bin TL alan bir emekli ise 33.657 TL'ye çıkacak.
İKRAMİYE NE KADAR OLACAK?
Kurban bayramı emekli ikramiyesi için de geri sayım sürüyor. 2024 yılında yapılan % 33,3'lük zam sonrası 3.000 TL olan ikramiye ödemesi, 2025 yılında 4.000 TL'ye yükselmişti. 2026 yılında ödemeler son olarak belirlenen orandan emeklilerin hesaplarına yatırıldı. Bayram ikramiyeleri için henüz bir artış yapılıp yapılmayacağı bilinmiyor. Bir değişiklik olmaz ise Kurban Bayramı öncesi emekli ikramiyesi 4 bin TL olarak ödenecek.
BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Kurban Bayramı öncesinde emekli ikramiyelerinin ödeme takvimi merak ediliyor.
Bu sene Kurban Bayramı 27 Mayıs Çarşamba günü başlayıp 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü sona erecek. Daha önceki bayram ödemelerinde ikramiyelerin bayramdan birkaç gün önce hesaplara yatırıldığı görülmüştü. Bu uygulamaya benzer şekilde, 2026 yılı için de ödemelerin bayramdan önce başlaması bekleniyor. Bu doğrultuda ikramiyelerin 21 Mayıs 2026 Perşembe gününden itibaren tahsis numarasının son rakamına göre yatırılması bekleniyor.
KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK?
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.
KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?
Bayram ikramiyesi sadece SSK, Bağ-kur ve memur emeklilerini değil, çok geniş bir kesimi kapsıyor.
Ödemeden faydalanan diğer gruplar şöyle;
SSK (4A) emeklileri
Bağ-Kur (4B) emeklileri
Emekli Sandığı (4C) emeklileri
Malullük aylığı alanlar
Vazife malullüğü aylığı alanlar
Sürekli iş göremezlik geliri alanlar
Dul ve yetim aylığı alanlar (hisse oranında)
65 yaş aylığı (yaşlılık aylığı) alanlar
Şehit yakınları
Gaziler ve muharip gaziler
Güvenlik korucuları
Terörden zarar gören siviller ve hak sahipleri
EMEKLİYE REFAH PAYI GELECEK Mİ?
Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem, Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisi için refah payı uygulanabileceğini belirtti.
Son dönemde zaman zaman SSK Bağ-Kur emeklisinin lehine, zaman zaman da memur emeklisi lehine bu farklar oluşuyor. Hükümet bu konuda bir çalışma da başlattı. Her kesimin yani tüm emeklilerin aynı oranda zam almalarını sağlayacak bu çalışma devam ediyor. Burada birkaç model de ortaya çıkıyor.
Birincisi tüm emeklilerin enflasyon ya da toplu sözleşme artışından eşit şekilde yararlanmalarını sağlamak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri de memur emeklileri gibi toplu sözleşme artışlarından faydalanabilecek. Ya da tüm emekliler 6 aylık enflasyona göre artış alacak.
İkinci modelde ise emeklilerin zam oranlarıyla ilgili sistemi değiştirmeden düşük kalan oranın refah payı ile yüksek orana eşitlenmesi söz konusu. Bu durumda artış oranı düşük kalan kesime refah payı verilmesi gündeme gelecek. Daha önceki yıllarda bu uygulama yapılmış ve artış oranları eşitlenmişti.
GÖZLER TEMMUZ AYINDA
Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon ortaya çıktıktan sonra artış oranları da kesinleşecek. Bu durumda artış oranlarında değişiklik yapılıp yapılmayacağına da karar verilmiş olacak. Bunun için özellikle Haziran enflasyonunun beklenmesi de söz konusu olabilir.