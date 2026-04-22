EMEKLİYE REFAH PAYI 2026 | Milyonları ilgilendiriyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Refah payı gelecek mi? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak?

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

Bayram ikramiyesi sadece SSK, Bağ-kur ve memur emeklilerini değil, çok geniş bir kesimi kapsıyor.

Ödemeden faydalanan diğer gruplar şöyle;

SSK (4A) emeklileri

Bağ-Kur (4B) emeklileri

Emekli Sandığı (4C) emeklileri

Malullük aylığı alanlar

Vazife malullüğü aylığı alanlar

Sürekli iş göremezlik geliri alanlar

Dul ve yetim aylığı alanlar (hisse oranında)

65 yaş aylığı (yaşlılık aylığı) alanlar

Şehit yakınları

Gaziler ve muharip gaziler

Güvenlik korucuları

Terörden zarar gören siviller ve hak sahipleri

EMEKLİYE REFAH PAYI GELECEK Mİ?

Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem, Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisi için refah payı uygulanabileceğini belirtti.

Son dönemde zaman zaman SSK Bağ-Kur emeklisinin lehine, zaman zaman da memur emeklisi lehine bu farklar oluşuyor. Hükümet bu konuda bir çalışma da başlattı. Her kesimin yani tüm emeklilerin aynı oranda zam almalarını sağlayacak bu çalışma devam ediyor. Burada birkaç model de ortaya çıkıyor.

Birincisi tüm emeklilerin enflasyon ya da toplu sözleşme artışından eşit şekilde yararlanmalarını sağlamak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri de memur emeklileri gibi toplu sözleşme artışlarından faydalanabilecek. Ya da tüm emekliler 6 aylık enflasyona göre artış alacak.

İkinci modelde ise emeklilerin zam oranlarıyla ilgili sistemi değiştirmeden düşük kalan oranın refah payı ile yüksek orana eşitlenmesi söz konusu. Bu durumda artış oranı düşük kalan kesime refah payı verilmesi gündeme gelecek. Daha önceki yıllarda bu uygulama yapılmış ve artış oranları eşitlenmişti.

GÖZLER TEMMUZ AYINDA

Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon ortaya çıktıktan sonra artış oranları da kesinleşecek. Bu durumda artış oranlarında değişiklik yapılıp yapılmayacağına da karar verilmiş olacak. Bunun için özellikle Haziran enflasyonunun beklenmesi de söz konusu olabilir.