Gram altın ve gümüş dipten döndü! Gram altın ne kadar oldu? Bugün gram altın alınır mı? 22 Nisan canlı altın fiyatları

Gram altın ve gümüş yatırımcıları, altın borcu olanlar ve takı amaçlı değerli metal almak isteyenler 'Bugün altın fiyatları ne kadar?' sorusunun cevabını arıyor. Değerli metaller ABD Başkanı Donald Trump 'ın ABD ile İran arasındaki ateşkesi süresiz uzatmasıyla, dünkü işlemlerde yaşanan sert düşüşün arından yükselişe geçti.

Küresel piyasalarda altın fiyatları, ABD'nin İran ile ateşkesi uzatmasının ardından petrol fiyatlarının 100 doların altına gerilemesiyle bugün yükselişe geçti. Spot altın yüzde 0,9 artışla ons başına 4.755,11 dolara çıktı. Bu seviye, Salı günü 13 Nisan'dan bu yana görülen en düşük seviyeye gerilemenin ardından geldi. Ons altın dünkü işlemlerde 4.667 dolara kadar sert düşmüştü. Ons gümüş ise yüzde 3,26 azalışla 75,3863 dolara kadar yaşadığı sert düşüşün ardından yeni güne 0,91 yükseliş ile 77 dolardan başladı.

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Ons altındaki hareketle gram altın da yeni güne yükseliş ile başladı. Dünkü işlemlerde yüzde 1,66 azalış ile 6.734 TL'ye kadar düşen spot altın yeni güne yüzde 0,36 yükseliş ile 6.844 TL'den açılış yapıyor.

Gram gümüş ise 0,83 yükseliş ile 111 TL'den güne başladı. Beyaz metal dünkü işlemlerde 3.13 azalışla 108 TL'ye kadar gerilemişti.

CANLI ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARI TABLOSU

Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın ve gümüş fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan ulaşabilirsiniz.

KAPALIÇARŞI'DA 1 GRAM ALTIN KAÇ TL?

Kapalıçarşı'da geçen hafta 7.000 TL'nin üzerine çıkan gram altın dünkü işlemlerde 6.793 TL'ye kadar düştü. Gram altın kuyumcularda yeni günde 6.933 TL'den işlem görüyor.

Çeyrek altın 11.367 TL, yarım altın 22,700 TL, tam altın ise 45 bin 272 TL'den satılıyor.