GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 22 NİSAN | Araç sahipleri dikkat! Bugün benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol piyasasında yaşanan değişimler ve döviz kurundaki hareketlilikten doğrudan etkilenmektedir. Bu nedenle fiyatlar zaman içinde artış ya da azalış gösterebilmektedir. Sürücüler açısından akaryakıt önemli bir gider kalemi olduğundan, bu değişimler günlük bütçe hesaplamalarına da yansımaktadır.
Öte yandan, büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları tek tip değildir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde bayiler ve dağıtım firmaları arasında küçük fiyat farklılıkları oluşabilmektedir. İşte 22 Nisan İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel akaryakıt fiyatları…
22 NİSAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzinin litresi: 62.70 TL
Motorinin litresi: 71.59 TL
LPG: 34.99 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzinin litresi: 62.56 TL
Motorinin litresi: 71.45 TL
LPG: 34.39 TL
İZMİR
Benzinin litresi: 63.94 TL
Motorinin litresi: 72.99 TL
LPG: 34.79 TL
ANKARA
Benzinin litresi: 63.67 TL
Motorinin litresi: 72.71 TL
LPG: 34.87 TL