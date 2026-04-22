KURBANLIK FİYATLARI 2026 | Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? Koç, dana ve koyun hisse fiyatlarında son durum

Kurban Bayramı'nın mayıs ayının son haftasında idrak edilecek olmasıyla birlikte kurban piyasasında hareketlilik başladı. Sivas Ticaret Borsası'nın açıkladığı verilere göre canlı tosun kilogramı 510 TL, erkek koyunun kilogram fiyatı ise 450 TL olarak belirlendi.
Gözler bir yandan da Diyanet İşleri Başkanlığı ve Kızılay'ın 2026 yılı vekaletle kurban kesim bedellerine çevrilmiş durumda. Diyanet ve Kızılay vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar oldu? İşte koç, dana ve koyun hisse fiyatlarında son durum...
KURBANLIK FİYATLARI 2026
Büyükbaş kurbanlıklar 130 bin TL'den başlarken, 400 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Küçükbaş kurbanlık fiyatları 18 bin TL ile 50 bin TL arasında değişiyor. Hem küçükbaş hem de büyükbaşta kilogram fiyatı ise 230 TL ile 300 TL aralığında değişiklik gösteriyor.
DİYANET VE KIZILAY KURBAN KESİM BEDELİ BELLİ OLDU MU?
2026 Yılı Diyanet ve Kızılay kurban kesim bedeli henüz açıklanmadı.
Türkiye Diyanet Vakfının 2025 yılı vekaletle kurban kesim bedeli yurt içi 13.500 TL, yurt dışı 5.450 TL'di.
Geçen yıl Kızılay Yurt içi ve Gazze 13.250 TL, yurt dışı 5.250 TL'di.