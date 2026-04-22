“Kuşkonmaz üretiminde İzmir’i birinci yapacağız”

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Kahraman Akdoğan, talebin her geçen gün arttığı kuşkonmaz için, yaygın olarak üretiminin yapıldığı Tire'ye fide konusunda özel olarak takviye vereceklerini belirtip, "Kuşkonmaz üretiminde İzmir'i birinci sıraya çıkarmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi. Katma değeri yüksek ürünler arasında yer alan ve Türkiye'de 16 ilde üretilen kuşkonmazda hasat tüm hızıyla sürüyor. Üretim miktarı açısından 12'nci sırada olan İzmir'de 2025 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) verilerine göre 368 dekar alanda kuşkonmaz üretimi yapılıyor. Kuşkonmazın Tire'de yaygın üretildiğini ve üretimin gün geçtikçe arttığını belirten İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Kahraman Akdoğan, kuşkonmazın su tüketimi az olan katma değeri çok yüksek bir ürün olduğunu söyledi.