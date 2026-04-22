Sanayinin kalbi Muradiye’de atıyor

Manisa Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde (MUOSB) hayata geçirilecek Work&Life Plus İş ve Yaşam Kampüsü projesi için temel atma töreni düzenlendi. İş dünyasının yeni nesil merkezi olacak olan Work&Life Plus farklı ihtiyaçlara cevap veren 97 modern ofis ve 36 prestijli dükkandan oluşuyor. Toplamda 62 ofis, 48 ticari dükkân ve 4 restoran alanından oluşacak Work&Life 1, 2 ve 3. etapları; çalışanların günlük ihtiyaçlarına cevap veren, sosyal yaşamla entegre bir merkez olarak tasarlandı. Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, "Altyapıdan üstyapıya, genişleme alanlarından sosyal donatılara kadar birçok projeyi hayata geçirerek Muradiye OSB'yi şehrimizin parlayan yıldızı hâline getirdik" dedi.

BAŞARI HİKAYESİ

Konuşmasında 2023 yılında hayata geçirilen projelere de değinen Kıvırcık, 4 yıl önce aynı bölgede temeli atılan ve 164 iş yerinden oluşan ticaret ve imalat merkezinin bugün önemli bir başarı hikâyesine dönüştüğünü ifade etti. Söz konusu alanın geçmişte atıl bir bölge olduğunu hatırlatan Kıvırcık, proje ile bölgeye canlılık kazandırıldığını ve bugün yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldığını belirtti.

AVANTAJLI KONUMDA

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, şehrin üretim gücü, ihracat kapasitesi ve kalkınma vizyonuna dikkat çekti. Vali Özkan, Manisa'nın birçok alanda avantajlı bir konuma sahip olduğunu belirterek, sanayi, üretim ve ihracatta elde edilen başarının tüm paydaşların ortak çabasıyla gerçekleştiğini ifade etti.