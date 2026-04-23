Ajet’ten 23 Nisan kampanyası

AJET, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel başlattığı kampanya kapsamında çocuk yolcular için yurt içi uçuşlarda yüzde 50 indirim uygulanacağını duyurdu. AJet'ten yapılan açıklamaya göre, kampanya ile 0-2 yaş arası bebekler ile 2-12 yaş arasındaki çocuk yolcular, indirimli biletlerden faydalanabilecek. Kampanya kapsamında satışa sunulan indirimli biletler, 22 Nisan(dün) 2026 saat 11:00'den 23 Nisan 2026 saat 23:59'a kadar satın alınabilecek. İndirimli biletler, 14 Eylül - 15 Aralık 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek tüm yurt içi uçuşlarda geçerli olacak.