  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Ajet'ten 23 Nisan kampanyası

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

AJET, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel başlattığı kampanya kapsamında çocuk yolcular için yurt içi uçuşlarda yüzde 50 indirim uygulanacağını duyurdu. AJet'ten yapılan açıklamaya göre, kampanya ile 0-2 yaş arası bebekler ile 2-12 yaş arasındaki çocuk yolcular, indirimli biletlerden faydalanabilecek. Kampanya kapsamında satışa sunulan indirimli biletler, 22 Nisan(dün) 2026 saat 11:00'den 23 Nisan 2026 saat 23:59'a kadar satın alınabilecek. İndirimli biletler, 14 Eylül - 15 Aralık 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek tüm yurt içi uçuşlarda geçerli olacak.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA