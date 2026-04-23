Cevdet Yılmaz: 8 ilde 900 huzurevi hizmete alınacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, '2'nci Yaşlılık Şurası' toplantısı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuşmasında "Türkiye, 2025 yılında yaşlı nüfus oranına göre 194 ülke arasında 75'inci sırada yer almaktadır. Ülkemizde yaşlı nüfus oranı 2000 yılında yüzde 5,7 iken, 2023 yılında ilk kez yüzde 10'un üzerine çıkarak ülkemizi 'çok yaşlı ülkeler' grubuna taşımıştır" dedi. Yaşlı bireylere sunulan hizmetlerin kapsamını önemli ölçüde genişlettiklerini dile getiren Yılmaz, "2026 yılı içinde 8 ilimizde 900 kapasiteye sahip yeni huzurevlerini hizmete alarak bu altyapıyı daha da genişletmeye devam edeceğiz" dedi.