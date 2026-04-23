Ege’de turizme tatil dopingi

Nisan ve mayıs ayındaki resmi tatillerin hafta sonlarıyla birleşmesi, tatil planlarını erkene çekerken turizmde hareketliliği de gözle görülür şekilde artırdı. Özellikle kısa süreli kaçamak fırsatını değerlendirmek isteyen yerli turistler rotasını Ege kıyılarına çevirdi.
İzmir, Muğla ve Aydın, bahar aylarında adeta tatilci akınına uğruyor. Çeşme'den Alaçatı'ya, Bodrum koylarından Didim ve Kuşadası'na kadar birçok noktada yoğun hareketlilik yaşanıyor. Turizm sektörü temsilcileri, özellikle erken rezervasyon yapanların hem fiyat hem de konaklama seçenekleri açısından avantaj sağladığını vurguluyor. Coral Travel Türkiye Genel Müdürü Mehmet Kamçı, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, Anneler Günü ve Kurban Bayramı gibi dönemlerde kısa sürede maksimum deneyim sunan planlara olan ilginin belirgin şekilde arttığını belirtti.
'BEKLENEN DOLULUK SEVİYESİ'
Coral Travel Türkiye, nisan ayı doluluk oranlarının beklenen seviyeye ulaştığını açıkladı. Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın perşembe gününe denk gelmesi, cuma günü için alınan tek günlük izinle birlikte hafta sonunu da ekleyerek kısa ama dolu dolu bir aile tatili fırsatı sundu. 1 Mayıs ve 19 Mayıs resmi tatillerine de bir gün izin eklenmesi halinde 4 günlük tatil planı yapılabilecek.
Yurt içinde, bu yıl Ege ve Akdeniz sahillerindeki otellere olan ilgi şimdiden dikkat çekici şekilde artıyor ve özellikle çocuklu ailelerin ilk tercihi olmaya devam ediyor. Yurt içi kültür turları da Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin hattı gastronomi ve tarih meraklılarını çekerken, Karadeniz turlarında Ayder Yaylası, Uzungöl ve Batum çevresi doğa ile iç içe bir deneyim sunuyor.
Tatil anlayışında da hızlı bir değişim olduğuna değinen Kamçı, 'Tatil anlayışının hızla değiştiğini ve misafirlerimizin artık deneyim odaklı tercihler yaptığını net şekilde gözlemliyoruz. Özellikle 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, Anneler Günü ve Kurban Bayramı gibi dönemlerde kısa sürede maksimum deneyim sunan planlara olan ilgi belirgin şekilde artıyor' diye konuştu.