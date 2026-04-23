GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 23 NİSAN | Aracı olanlar dikkat! Bugün benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son durum ne? Akaryakıta yeni bir zam bekleniyor mu?

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile süren ateşkesi uzatma kararı sonrası düşüşe geçti. Önceki işlem gününde ABD ile İran arasındaki gerilimin artmasıyla sert yükselen fiyatlar, Brent petrolün kısa süreliğine 101 doların üzerine çıkmasına neden olmuştu. Ancak ateşkesin devam edeceğine yönelik mesajlar, arz kesintisi endişelerini azaltarak fiyatların yönünü aşağı çevirdi.
Öte yandan, ABD'nin İran bayraklı bir kargo gemisine el koyması ve Tahran yönetiminin buna karşılık verebileceğini açıklaması bölgede tansiyonu yükselten gelişmeler arasında yer aldı. İran ayrıca, ABD'nin limanları ve kıyılarına yönelik ablukasını gerekçe göstererek Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattığını duyurdu. Bu gelişmeler, enerji piyasalarında dalgalanmanın sürmesine neden oluyor.
AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM
Tüm bu gelişmeler, akaryakıt fiyatlarında dalgalı seyrin devam etmesine neden oluyor.
16 Nisan gecesi itibarıyla motorine 4,04 TL indirim yapılmıştı. Son olarak, 23 Nisan gece yarısından geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 2,33 TL'lik yeni bir indirim daha gerçekleşti.
PEKİ BÜYÜK ŞEHİRLERDE FİYATLAR NE DURUMDA?
İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları güncel indirimlerin ardından yeniden şekillendi. İşte il il güncel akaryakıt fiyatları…
23 NİSAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzinin litresi: 62.76 TL
Motorinin litresi: 69.35 TL
LPG: 34.99 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzinin litresi: 62.62 TL
Motorinin litresi: 69.21 TL
LPG: 34.39 TL
İZMİR
Benzinin litresi: 64.01 TL
Motorinin litresi: 70.75 TL
LPG: 34.79 TL
ANKARA
Benzinin litresi: 63.73 TL
Motorinin litresi: 70.47 TL
LPG: 34.87 TL