GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 23 NİSAN | Aracı olanlar dikkat! Bugün benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son durum ne? Akaryakıta yeni bir zam bekleniyor mu? 23 Nisan itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı 103,25 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu yükseliş, akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansımayı sürdürüyor. Peki benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son durum ne? Akaryakıta yeni bir zam bekleniyor mu? İşte güncel fiyatlar ve detaylar…









Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile süren ateşkesi uzatma kararı sonrası düşüşe geçti. Önceki işlem gününde ABD ile İran arasındaki gerilimin artmasıyla sert yükselen fiyatlar, Brent petrolün kısa süreliğine 101 doların üzerine çıkmasına neden olmuştu. Ancak ateşkesin devam edeceğine yönelik mesajlar, arz kesintisi endişelerini azaltarak fiyatların yönünü aşağı çevirdi.

Öte yandan, ABD'nin İran bayraklı bir kargo gemisine el koyması ve Tahran yönetiminin buna karşılık verebileceğini açıklaması bölgede tansiyonu yükselten gelişmeler arasında yer aldı. İran ayrıca, ABD'nin limanları ve kıyılarına yönelik ablukasını gerekçe göstererek Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattığını duyurdu. Bu gelişmeler, enerji piyasalarında dalgalanmanın sürmesine neden oluyor.