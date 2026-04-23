Haberler Ekonomi KGM'den "Ankara Çevre Yolu ücretli olacak" İddiasına cevap geldi KGM'den 'Ankara Çevre Yolu ücretli olacak' İddiasına cevap geldi Karayolları Genel Müdürlüğü, 'Ankara Çevre Yolu'nun ücretli hale getirileceği' yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıklarken çevre yolunun aynı statüde hizmet vermeye devam edeceğini duyurdu.









Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), son günlerde sosyal medyada gündeme gelen "Ankara Çevre Yolu ücretli olacak" iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Kurum, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve herhangi bir ücretlendirme çalışmasının bulunmadığını bildirdi.

"HERHANGİ BİR ÇALIŞMA YOK" KGM tarafından yapılan yazılı açıklamada, çevre yolunun ücretli hale getirileceğine yönelik paylaşımların asılsız olduğu vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı: "Bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan 'Ankara Çevre Yolu'nun ücretli hale getirileceği' yönündeki iddialar asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde Ankara Çevre Yolu'nun ücretli hale getirilmesine yönelik herhangi bir çalışma bulunmamaktadır."