Pistte rekortmen

2006 yılında profesyonel yarış hayatına giren Ümit Ülkü, bu sektörde yatırım yaparak, 2010 yılında Ülkü Yarış Pistini bünyesine kattı. 245 dönüm arazi üzerine kurulu olan Ülkü Park bünyesinde ayrıca, güvenli sürüş ve ileri sürüş eğitimlerinin verildiği Ümit Ülkü Akademi bulunuyor. 2015 yılında ilk kez katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda 3'üncü olan Ümit Ülkü'nün, 2'si tırmanma, 8'i pist olmak üzere toplam 12 Türkiye Şampiyonluğu var. Motor sporlarında da rekora imza atan Ülkü, uzun yıllar Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği İzmir Başkanlığı'nı yürüttü.