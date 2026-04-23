Ülkea ve Arzum’dan güçlü iş birliği

Küçük ev aletleri sektöründe şampiyon olan Arzum ile pistlerin ve perakendeciliğin şampiyonu Ümit Ülkü, güçlerini İzmir merkezli dev bir projede birleştiriyor. Türkiye'nin en köklü küçük ev aletleri devi Arzum, İzmir merkezli Ülkea Ülkü Grup ile gerçekleştirdiği stratejik ortaklık kapsamında "Arzum Home" mağazalarını İzmir'den dünyaya açmaya hazırlanıyor. Elektrikli ev aletlerindeki uzmanlığını ev tekstili, mobilya, halı ve yatak gibi çeşitli ev ürünleri sektörüne taşımaya karar veren marka, otomobil sporlarında Türkiye'nin en başarılı isimlerinden biri olan Ümit Ülkü ile el sıkışarak küresel bir yaşam tarzı markasına dönüşme yolunda dev bir adım attı.

YENİ BİR KONSEPT

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre Arzum; mobilya ve ev tekstili kategorilerinde lisanslama, üretim, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda satış ile dağıtım konularını kapsayan bağlayıcı olmayan bir İyi Niyet Anlaşması'nı Ülkea Ülkügrup Ev Konsept Limited Şirketi ile imzaladı. Şirket, bu stratejik hamleyle teknoloji ve tasarımdaki uzmanlığını elektrikli ev aletlerinin dışına çıkararak evin her köşesine taşımayı hedeflerken, aynı zamanda markanın küresel ölçekteki erişilebilirliğini de güçlendirmeyi planlıyor. Bu önemli iş birliği, Arzum'un sermayesinin yüzde 51'ine sahip olan ortakların pay satışı veya çeşitli ortaklıklar için potansiyel alıcılarla görüşme kararı aldığı hareketli bir döneme denk geliyor. İzmir'in ve Ege Bölgesi'nin iş hayatındaki etkili isimlerinden Ümit Ülkü'nün operasyonel gücüyle birleşen Arzum, geleneksel çizgisini genişleterek İzmir merkezli bu yeni konsepti dünya pazarlarına ihraç etmeye odaklanıyor. Böylece Arzum Home, mutfaktaki gücünü tüm yaşam alanlarına yayarak markanın gelecek vizyonunu yeniden şekillendiriyor.

EGE'DE 10'DAN FAZLA MAĞAZA

1973 yılında Almanya'nın Stuttgart kentinde doğan Denizli asıllı Ümit Ülkü, 1985 yılında ailesiyle birlikte Türkiye'ye döndü. 9 metrekarelik Ülkü Çeyiz adlı dükkanda iş hayatına atılan Ülkü, tekstil imalatı ile başlayan ticaretini ilerleyen zamanlarda züccaciyeden ev tekstiline, elektronik ürünlerden küçük ev aletlerine kadar birçok markanın distribütörlüğünü ve toptancılığını üstlenerek ürün yelpazesini genişletti. Ege Bölgesi'nde 10'dan fazla mağazası olan Ülkea ile büyüyen Ülkü Grup'un patronu Ümit Ülkü, profesyonel olarak tekvandonun yanı sıra otomobil sporlarında da Türkiye'de rekortmen bir şampiyon