Emekli promosyonları güncellendi! Hangi banka en çok promosyon ödemesi veriyor?

2026 yılında emekli banka promosyonları güncellenirken, bankalar arasındaki rekabet belirgin şekilde arttı.
Nakit ödemelerin yanı sıra sunulan bonuslar, kampanyalar ve çeşitli ayrıcalıklar toplam kazancı yükseltirken, en yüksek promosyonu veren bankalar emeklilerin yakın takibine girdi. Promosyon tutarları maaş aralıklarına göre değişiklik gösterirken, ek avantajlar teklifleri daha cazip hale getiriyor.
Başvuru koşulları ve sağlanan ek imkanlarla birlikte değerlendirildiğinde, güncel promosyon kampanyaları emekliler için önemli bir ek gelir kapısı olmayı sürdürüyor. Bankaların açıkladığı yeni promosyon tutarları ve sundukları avantajlar yoğun ilgi görürken, "hangi banka ne kadar promosyon veriyor?" sorusu gündemdeki yerini koruyor.
İŞTE BANKALAR VE PROMOSYON TUTARLARI...
ŞEKERBANK
Şekerbank, maaş aralıklarına göre değişen ve ek avantajlarla desteklenen emekli promosyon kampanyasıyla 27.500 TL'ye kadar toplam kazanç imkânı sunuyor. Buna göre:
0 – 9.999 TL maaş: 20.500 TL'ye kadar
10.000 – 14.999 TL maaş: 23.500 TL'ye kadar
15.000 – 19.999 TL maaş: 25.500 TL'ye kadar
20.000 TL ve üzeri: 27.500 TL'ye kadar
DENİZBANK
Emekli maaş tutarına göre belirlenen promosyon kampanyasında, standart ödeme ve ek ödüllerle birlikte toplam kazanç artıyor. KMH, fatura talimatı, kredi kartı kullanımı ve dijital aktiflik koşullarının sağlanmasıyla promosyon tutarı yükseliyor.
0 – 9.999 TL: 17.000 TL'ye varan toplam promosyon
10.000 – 14.999 TL: 21.000 TL'ye varan toplam promosyon
15.000 – 19.999 TL: 24.000 TL'ye varan toplam promosyon
20.000 TL ve üzeri: 27.000 TL'ye varan toplam promosyon
TÜRKİYE FİNANS
Türkiye Finans, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine 27.000 TL'ye varan nakit promosyon ve bonus, ayrıca davet ettikleri her emekli yakınları için 5.000 TL'ye kadar ek ödül ile toplamda 32.000 TL'ye varan kazanç fırsatı sunuyor.
Maaş tutarına göre değişen promosyonlarda; standart ödeme, ek bonuslar ve davet ödülleri birlikte hesaplanıyor:
9.999 TL ve altı: 18.000 TL'ye varan toplam kazanç
10.000 – 14.999 TL: 23.500 TL'ye varan toplam kazanç
15.000 – 19.999 TL: 27.000 TL'ye varan toplam kazanç
20.000 TL ve üzeri: 32.000 TL'ye varan toplam kazanç
KUVEYT TÜRK
Kuveyt Türk, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine 27.500 TL'ye varan promosyon ve ek avantajlar sunarken; fatura talimatı ve kredi kartı harcamalarıyla birlikte toplam kazancı daha da artırıyor.
10.000 TL'ye kadar: 13.500 TL'ye varan toplam promosyon
10.000 – 15.000 TL: 19.500 TL'ye varan toplam promosyon
15.000 – 20.000 TL: 23.500 TL'ye varan toplam promosyon
20.000 TL ve üzeri: 27.500 TL'ye varan toplam promosyon
AKBANK
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-30 Nisan 2026 tarihleri arasında Akbank'a taşıyıp promosyon başvurusu yaptıktan ve 3 yıllık taahhüt verdikten sonra 20.000 TL'ye kadar nakit promosyon alabilirsiniz. Buna ek olarak, kampanya süresince %0 faizli, 6 ay vadeli 50.000 TL kredi, yeni fatura talimatına 2.000 TL, mevcut talimatlara 1.000 TL, kredi kartı harcamalarına 10.000 TL ve davet ederek bankaya taşıdığınız her SGK emekli maaşı için 10.000 TL olmak üzere toplamda 50.000 TL'ye varan ödül fırsatı sunuluyor.
GARANTİ
Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatı sunuluyor. Kampanya kapsamında 15.000 TL'ye kadar nakit promosyonun yanı sıra; Bonus Kart veya Paracard ile yapılacak 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamasına 2.000 TL ve yeni sigorta poliçesine 2.000 TL olmak üzere toplam 10.000 TL'ye varan bonus kazanılabiliyor.
VAKIFBANK
VakıfBank, 1 Ekim 2025 – 28 Şubat 2026 tarihleri arasında SGK emekli maaşını bankaya taşıyan veya yeni emekli olup ilk maaşını VakıfBank'tan alan müşterilere toplam 30.000 TL'ye varan kazanç fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında 12.000 TL'ye kadar nakit promosyona ek olarak, VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapılacak harcamalar üzerinden 9 ay boyunca 18.000 TL'ye varan ek ödül veriliyor.
YAPI KREDİ
Yapı Kredi, 19 Eylül 2025 – 30 Nisan 2026 tarihleri arasında emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren SGK emeklilerine 30.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor. Maaş tutarına göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında değişen ana promosyon, ek şartların sağlanmasıyla artıyor.
QNB
QNB, emekli maaşını bankaya taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını buradan almayı taahhüt eden müşterilerine 20.000 TL'ye kadar nakit promosyon sunuyor.
Maaşa Göre Promosyon Tutarları
0 – 9.999 TL: 8.500 TL
10.000 – 14.999 TL: 13.500 TL
15.000 – 19.999 TL: 16.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 20.000 TL
TEB
TEB Emekli Bankacılığı kapsamında emekli maaşını bankaya taşıyıp 36 ay taahhüt veren müşteriler 21.000 TL'ye varan promosyon kazanabiliyor. Kampanyada 12.000 TL'ye kadar ana promosyon, buna ek olarak elektrik veya doğalgaz faturası zorunlu olmak üzere verilecek en az iki otomatik fatura talimatına 9.000 TL ek promosyon sunuluyor.
ZİRAAT
Ziraat Bankası, SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını banka aracılığıyla alan veya almaya başlayacak müşterilere 12.000 TL'ye kadar promosyon imkânı sunuyor.
Maaş tutarına göre promosyon ödemeleri şu şekilde belirleniyor:
0 – 9.999,99 TL: 5.000 TL
10.000 – 14.999,99 TL: 8.000 TL
15.000 – 19.999,99 TL: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
HALKBANK
Brüt maaş tutarına göre emeklilere ödenecek promosyon miktarları şu şekilde belirlenmiştir:
10.000 – 14.999,99 TL: 8.000 TL
15.000 – 19.999,99 TL: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL