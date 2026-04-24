Emekli promosyonları güncellendi! Hangi banka en çok promosyon ödemesi veriyor?

Nakit ödemelerin yanı sıra sunulan bonuslar, kampanyalar ve çeşitli ayrıcalıklar toplam kazancı yükseltirken, en yüksek promosyonu veren bankalar emeklilerin yakın takibine girdi. Promosyon tutarları maaş aralıklarına göre değişiklik gösterirken, ek avantajlar teklifleri daha cazip hale getiriyor.

Başvuru koşulları ve sağlanan ek imkanlarla birlikte değerlendirildiğinde, güncel promosyon kampanyaları emekliler için önemli bir ek gelir kapısı olmayı sürdürüyor. Bankaların açıkladığı yeni promosyon tutarları ve sundukları avantajlar yoğun ilgi görürken, "hangi banka ne kadar promosyon veriyor?" sorusu gündemdeki yerini koruyor.

İŞTE BANKALAR VE PROMOSYON TUTARLARI...

ŞEKERBANK

Şekerbank, maaş aralıklarına göre değişen ve ek avantajlarla desteklenen emekli promosyon kampanyasıyla 27.500 TL'ye kadar toplam kazanç imkânı sunuyor. Buna göre:

0 – 9.999 TL maaş: 20.500 TL'ye kadar

10.000 – 14.999 TL maaş: 23.500 TL'ye kadar

15.000 – 19.999 TL maaş: 25.500 TL'ye kadar

20.000 TL ve üzeri: 27.500 TL'ye kadar