Polis Meslek Kanunu'nda son durum: Maaşa ek 17 bin TL gelecek mi? İşte hesaplama tablosu...

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ortak çalışma ile Polis Meslek Kanunu'nunda önemli değişiklikler yapılması planlanıyor. Henüz taslak aşamasındaki kanun ile ilgili son duruma ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi son durumu açıkladı.





TBMM'nin açılışının 106'ıncı yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Meclis'te düzenlenen resepsiyonda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Çiftçi, kendisine taslakla ilgili sunum yapıldığını ve çalışmaların sürdüğünü söyledi.



Bakan Çiftçi, "Benden önceki dönemde başlayan polis meslek kanunuyla ilgili veya emniyet teşkilat kanunuyla ilgili bir çalışma var. Şu anda üzerinde hala çalışmaya devam ediyoruz. Geçenlerde arkadaşlar bana bir sunum yaptılar. Ama daha son şekline gelmedi. Son şeklinde değil. Biraz daha zamana ihtiyacımız var" dedi.