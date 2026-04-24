Polis Meslek Kanunu'nda son durum: Maaşa ek 17 bin TL gelecek mi? İşte hesaplama tablosu...

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ortak çalışma ile Polis Meslek Kanunu'nunda önemli değişiklikler yapılması planlanıyor. Henüz taslak aşamasındaki kanun ile ilgili son duruma ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi son durumu açıkladı.
TBMM'nin açılışının 106'ıncı yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Meclis'te düzenlenen resepsiyonda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Çiftçi, kendisine taslakla ilgili sunum yapıldığını ve çalışmaların sürdüğünü söyledi.
Bakan Çiftçi, "Benden önceki dönemde başlayan polis meslek kanunuyla ilgili veya emniyet teşkilat kanunuyla ilgili bir çalışma var. Şu anda üzerinde hala çalışmaya devam ediyoruz. Geçenlerde arkadaşlar bana bir sunum yaptılar. Ama daha son şekline gelmedi. Son şeklinde değil. Biraz daha zamana ihtiyacımız var" dedi.
Bakan Çiftçi'nin açıklamalarının ardından polisler için yeni dönemin nasıl olacağı merak konusu oldu. Henüz taslak aşamasındaki kanun ile polislerin özellikle çalışma sistemi ve özlük haklarında köklü değişikler olacak.
POLİSLERE SAATLİK ÜCRET GELİYOR
Şu anda "fazla çalışma ücreti" adı altında aylık 6.686 TL sabit ödeme alan polisler sadece belirlenen çalışma saatlerini aşan mesailer için saatlik ücret alacak.
Kanun ile polislerin mesai sistemi 12 saat görev 36 saat dinlenme olacak. Yeni mesai düzenine geçilmesi halinde polisler haftada 42 ile 45 saat arasında çalışacak. Mesai ödemesi haftalık 40, aylık 160 saat çalışma sonrası saat başı şeklinde ödenecek.
Yeni kanunla birlikte, ayda 300 saat çalışan polis ile mesai yapmayan arasındaki ücret farkı netleşecek. Yeni uygulamayla birlikte mesai yapan ek ücret alırken, mesai yapmayan personele ödeme yapılmayacak.
17 BİN TL DETAYI
Ödemelerin üst sınırı 17 bin TL olacak, mesai ücreti yapılan fazla çalışma süresine göre hesaplanacak.
Böylece polislerin gelirleri, doğrudan çalıştıkları saatlerle orantılı hale gelecek.
MESAİ YAPMAYAN POLİS DAHA AZ ALACAK
Yeni düzenleme ile, mevcut sistem ile eşit ücret eleştirisi de sona erecek. Farklı sürelerde çalışmalarına rağmen aynı ek ödemeyi alan polisler, saatlik ücret düzenlemesi ile artık farklı maaşlar alacak. Fazla mesai yapan polisler daha yüksek ödeme alırken, mesai yapmayanlar ise ek ödeme almayacak.
VARDİYA SİSTEMİ DE DEĞİŞECEK
Planlanan düzenlemeye göre, polislerde 12 saat görev ve 36 saat dinlenme esasına dayalı yeni bir vardiya sistemi uygulanabilir. Bu modelle haftalık çalışma süresi 42–45 saat arasında olacak ve düzensiz çalışma saatleri azaltılarak dinlenme süreleri daha düzenli hale getirilecek.
MAAŞLARA EK ZAM OLACAK MI?
Yeni düzenleme ile polislerin saatlik ücret sistemi getirirken, doğrudan polis maaşlarında bir artış yapılması beklenmiyor.
SADECE MAAŞLAR DEĞİL STATÜ VE ÖZLÜK HAKLAR GENİŞLEYECEK
Düzenlemeler sadece mesaiyle sınırlı kalmayacak; polislik mesleğinin statüsünü ve özlük haklarını güçlendirecek daha kapsamlı bir yasal çerçeve hazırlanıyor.
Peki hangi polis mesai ile toplam ne kadar ücret alır? İşte örnek fazla mesai hesaplama tablosu...
Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yılın 3. enflasyon verisi ile memur ve memur emeklisi için zam hesapları netleşmeye başladı.
Peki, memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Enflasyon beklentilerine göre zam oranı ne kadar? İşte TÜİK enflasyon verileri sonrası zam hesabı...
ENFLASYON FARKI OLUŞTU MU?
Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme gereği yüzde 7 zam alacak. Eğer 6 aylık enflasyon yüzde 11'i aşarsa, enflasyon farkı da zamma ilave edilecek.
TÜİK tarafından yüzde 1,94 olarak açıklanan Mart ayı TÜFE verilerine göre memur ve memur emeklileri için henüz bir enflasyon farkı oluşmadı.
Enflasyon gelecek aylarda yüzde 0.87'nin üzerinde gerçekleşmesi halinde kamu çalışanları için enflasyon farkı oluşacak. Bu oran toplu sözleşme zammına ilave edilecek.
EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?
Toplu sözleşme gereği yapılacak yüzde 7'lik zamma göre halen 61.890 lira olan en düşük memur maaşı en az 66.183 liraya, memur emeklileri maaşı ise en az 29.692 liraya yükselecek.
32 EKONOMİSTİN BEKLENTİSİNE GÖRE ZAM HESABI
AA Finans'ın 32 ekonomistle yaptığı ankete göre Mart ayında enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,40 oldu. Ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,04 ile yüzde 3 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin beklentileri doğrultusunda 3 ayık toplam enflasyon yüzde 10,54'e yükselecek. Bu senaryoya göre memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı oluşmayacak. Farkın oluşması için enflasyonun yüzde 2 84 ve üzerinde gerçekleşmesi gerekiyor.
Ekonomistlerin yüzde 3'lük tavan beklentisi gerçekleşirse memur ve memur emeklileri için 3 aylık enflasyon farkı yüzde 0,16 olacak. Bu noktada yüzde 7'lik toplu sözleşme zammı ile birlikte Temmuz ayında kamu çalışanlarına en az yüzde 7,17 zam yapılacak.
Yüzde 7,17'lik zam tahminine göre halen 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı 66 bin 327 liraya yükselecek. Zam oranının yüzde 7,17 olması halinde memur emeklileri de en az 29 bin 778 lira almaya başlayacak.
5 AYLIK ENFLASYON İÇİN MERKEZ BANKASI'NDAN İPUCU
Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi, enflasyon verilerine dolayısıyla memur ve emekli maaşlarında yapılacak artışa ilişkin ipucu verdi.
Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de ekonomistlerin enflasyon tahmini mart için yüzde 2.18, nisan ayı için yüzde 2.11, mayıs için yüzde 1.5 oldu.
Ekonomistlerin tahminlere göre ilk 5 aylık enflasyon yüzde 14.32 olacak.
Memur ve memur emeklileri için ise yüzde 2.99 enflasyon farkı oluşacak. Bu fark ile toplu sözleşme gereği yapılacak yüzde 7'lik zam ile toplam artış yüzde 10.2'ye ulaşacak.
Ankette ekonomistlerin haziran ayı enflasyonuna ilişkin tahmini yer almadı. Net zam oranı haziran ayı enflasyonunun eklenmesiyle daha da yükselecek.
İlk 6 aylık enflasyon yüzde 15 olarak gerçekleşirse, memurlara ve emeklilerine de yüzde 3.6 fark ile yüzde 10.86 artış yapılacak.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 70 BİN TL'YE ÇIKACAK
Yüzde 10.2'lik tahmine göre halen 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı 68 bin 203 liraya yükselecek. Zam oranının yüzde 10.86 olması halinde de memur emeklileri en az 30 bin 788 lira almaya başlayacak.
Ocak ayında 27 bin 772 liraya çıkan en düşük memur emeklisi aylığı ise yüzde 10.2'lik tahmine göre 30 bin 605 liraya ulaşacak. Zam oranının yüzde 10.86 olması halinde de memur emeklileri en az 30 bin 788 lira almaya başlayacak.
Polis, öğretmen, doktor ne kadar zam alacak? İşte ayrıntılı hesaplama...
Profesör 1/4
Mevcut: 135.089
% 10.2 zamlı: 148.868
% 10.86 zamlı: 149.760
Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut: 90.568
% 10.2 zamlı: 99.806
% 10.86 zamlı: 100.404
Uzman doktor 1/4
Mevcut: 150.426
% 10.2 zamlı: 165.769
% 10.86 zamlı: 166.762
Hemşire (üniv. mez.) 5/1
Mevcut: 74.770
% 10.2 zamlı: 82.397
% 10.86 zamlı: 82.890
Uzman öğretmen 1/4
Mevcut: 81.219
% 10.2 zamlı: 89.503
% 10.86 zamlı: 90.039
Öğretmen 1/4
Mevcut: 73.368
% 10.2 zamlı: 80.852
% 10.86 zamlı: 81.336
Avukat
Mevcut: 90.000
% 10.2 zamlı: 99.180
% 10.86 zamlı: 99.774
Başkomiser 3/1
Mevcut: 89.214
% 10.2 zamlı: 98.314
% 10.86 zamlı: 98.903
Polis memuru 8/1
Mevcut: 81.617
% 10.2 zamlı: 89.942
% 10.86 zamlı: 90.481
Şube müdürü (üniv. mez) 1/4
Mevcut: 94.384
% 10.2 zamlı: 104.011
% 10.86 zamlı: 104.634
Mühendis 1/4
Mevcut: 96.211
% 10.2 zamlı: 106.025
% 10.86 zamlı: 106.660
Vaiz 1/4
Mevcut: 76.653
% 10.2 zamlı: 84.472
% 10.86 zamlı: 84.978
Teknisyen (lise mez.) 11/1
Mevcut: 66.870
% 10.2 zamlı: 73.691
% 10.86 zamlı: 74.132
Memur (üniv. mez) 9/1
Mevcut: 64.397
% 10.2 zamlı: 70.965
% 10.86 zamlı: 71.391