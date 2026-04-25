İŞKUR’dan hibe desteği! Kendi işini kurmak isteyenlere büyük fırsat: Başvurular başladı

DESTEK VERİLMEYECEK MALİYETLER NELER?

Hazırlanacak projelerde hiçbir şekilde;

- depozito,

- su, elektrik, iletişim vb. abonelik ücretleri,

- çalışanların ücretleri,

- işlenerek veya doğrudan satılacak ürünlerin bedelleri,

- vergi, resim, harç (İşyeri Kuruluşu için yapılan zorunlu harç ödemeleri hariç),

çeşitli üyelik ücretleri, cezalar,

- işin konusu ile doğrudan ilgisi olmayan ve işin kurulmasına engel olmayan

demirbaş ve diğer malzemelerin bedelleri,

- kurulmuş bir işletmenin geliştirilmesini, değiştirilmesini amaçlayan giderler,

- engellilerin erişebilirliklerini sağlayıcı olması şartı ile inşaat, tadilat ve bakım

giderlerinin toplam kuruluş (demirbaş) desteğinin yüzde 10'unu aşan kısmı

desteklenmiyor.