Haberler Ekonomi İŞKUR’dan hibe desteği! Kendi işini kurmak isteyenlere büyük fırsat: Başvurular başladı

İŞKUR’dan hibe desteği! Kendi işini kurmak isteyenlere büyük fırsat: Başvurular başladı

İŞKUR, 2026 yılı üçüncü dönem hibe başvurularını açtı. Vedat Işıkhan duyurdu: 735 bin TL’ye kadar geri ödemesiz destek verilecek. Peki destekten kimler yararlanacak? Başvuru şartları ne? Son tarihi ne zaman? İşte milyonları ilgilendiren hibe desteğinin ayrıntıları...

İstihdamı artırmaya yönelik desteklerini sürdüren İŞKUR, özellikle dezavantajlı gruplara yönelik hibe programında yeni dönemi başlattı. 2026 yılı Mart-Nisan döneminde 352 projeye toplam 187,4 milyon TL destek sağlanırken, gözler şimdi üçüncü dönem başvurularına çevrildi.

Açıklamayı yapan Vedat Işıkhan, yılın ilk aylarında da yüzlerce projeye yüz milyonlarca liralık kaynak aktarıldığını belirterek yeni başvuruların başladığını duyurdu.

735 BİN TL'YE KADAR GERİ ÖDEMESİZ DESTEK

Program kapsamında verilecek hibe tutarları dikkat çekiyor:

Engellilere kendi işini kurma desteği: 735.000 TL'ye kadar

Eski hükümlülere destek: 550.000 TL'ye kadar

Korumalı iş yeri projeleri: 905.000 TL'ye kadar

En büyük destek kalemini ise makine, ekipman ve işletme kurulum giderleri oluşturuyor.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Destekten yararlanmak isteyenlerin belirli şartları taşıması gerekiyor. Öne çıkan kriterler:

İŞKUR'A KAYITLI OLMAK

En az %40 engelli raporuna sahip olmak (engelliler için)

18 yaşını doldurmuş olmak

Emekli olmamak

Üzerine kayıtlı aktif işletme bulunmamak

Girişimcilik sertifikasına sahip olmak

Kurulacak iş için gerekli belge ve ruhsatlara sahip olmak

Ayrıca tarım ve hayvancılık gibi alanlarda başvuru yapacaklar için ek sertifika şartı aranıyor.

HANGİ GİDERLER KARŞILANIYOR?

Hibe desteği kapsamında:

Kuruluş işlemleri ve ruhsat giderleri

Makine, teçhizat ve yazılım alımları

Kira, elektrik, su, iletişim gibi işletme giderleri karşılanabiliyor. Ancak maaş, ürün alımı, depozito gibi kalemler destek kapsamına alınmıyor.

SON BAŞVURU TARİHİ KRİTİK!

Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden online olarak yapılacak.
Son başvuru tarihi: 11 Mayıs 2026 – 23:59

Eksik belgelerin tamamlanması için ise son tarih 15 Mayıs 2026 olarak açıklandı.

DESTEK VERİLMEYECEK MALİYETLER NELER?

Hazırlanacak projelerde hiçbir şekilde;
- depozito,
- su, elektrik, iletişim vb. abonelik ücretleri,
- çalışanların ücretleri,
- işlenerek veya doğrudan satılacak ürünlerin bedelleri,
- vergi, resim, harç (İşyeri Kuruluşu için yapılan zorunlu harç ödemeleri hariç),
çeşitli üyelik ücretleri, cezalar,
- işin konusu ile doğrudan ilgisi olmayan ve işin kurulmasına engel olmayan
demirbaş ve diğer malzemelerin bedelleri,
- kurulmuş bir işletmenin geliştirilmesini, değiştirilmesini amaçlayan giderler,
- engellilerin erişebilirliklerini sağlayıcı olması şartı ile inşaat, tadilat ve bakım
giderlerinin toplam kuruluş (demirbaş) desteğinin yüzde 10'unu aşan kısmı
desteklenmiyor.

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlara göre başvuru yapacak adayların proje dosyalarını detaylı hazırlaması, maliyetleri gerçekçi şekilde sunması ve gerekli tüm belgeleri eksiksiz tamamlaması büyük önem taşıyor. Aksi halde projeler iade edilebiliyor.

KENDİ İŞİNİ KURMAK İSTEYENLER İÇİN KAÇIRILMAYACAK FIRSAT!

Devlet destekli bu hibe programı, özellikle iş kurma hayali olan vatandaşlar için önemli bir finansman kapısı sunuyor. Başvuruların yoğun olması beklenirken, erken hareket edenler avantaj sağlayabilir.

