İŞKUR’dan hibe desteği! Kendi işini kurmak isteyenlere büyük fırsat: Başvurular başladı

İstihdamı artırmaya yönelik desteklerini sürdüren İŞKUR, özellikle dezavantajlı gruplara yönelik hibe programında yeni dönemi başlattı. 2026 yılı Mart-Nisan döneminde 352 projeye toplam 187,4 milyon TL destek sağlanırken, gözler şimdi üçüncü dönem başvurularına çevrildi.
Açıklamayı yapan Vedat Işıkhan, yılın ilk aylarında da yüzlerce projeye yüz milyonlarca liralık kaynak aktarıldığını belirterek yeni başvuruların başladığını duyurdu.
735 BİN TL'YE KADAR GERİ ÖDEMESİZ DESTEK
Program kapsamında verilecek hibe tutarları dikkat çekiyor:
Engellilere kendi işini kurma desteği: 735.000 TL'ye kadar
Eski hükümlülere destek: 550.000 TL'ye kadar
Korumalı iş yeri projeleri: 905.000 TL'ye kadar
En büyük destek kalemini ise makine, ekipman ve işletme kurulum giderleri oluşturuyor.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?
Destekten yararlanmak isteyenlerin belirli şartları taşıması gerekiyor. Öne çıkan kriterler:
İŞKUR'A KAYITLI OLMAK
En az %40 engelli raporuna sahip olmak (engelliler için)
18 yaşını doldurmuş olmak
Emekli olmamak
Üzerine kayıtlı aktif işletme bulunmamak
Girişimcilik sertifikasına sahip olmak
Kurulacak iş için gerekli belge ve ruhsatlara sahip olmak
Ayrıca tarım ve hayvancılık gibi alanlarda başvuru yapacaklar için ek sertifika şartı aranıyor.
HANGİ GİDERLER KARŞILANIYOR?
Hibe desteği kapsamında:
Kuruluş işlemleri ve ruhsat giderleri
Makine, teçhizat ve yazılım alımları
Kira, elektrik, su, iletişim gibi işletme giderleri karşılanabiliyor. Ancak maaş, ürün alımı, depozito gibi kalemler destek kapsamına alınmıyor.
SON BAŞVURU TARİHİ KRİTİK!
Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden online olarak yapılacak.
Son başvuru tarihi: 11 Mayıs 2026 – 23:59
Eksik belgelerin tamamlanması için ise son tarih 15 Mayıs 2026 olarak açıklandı.
DESTEK VERİLMEYECEK MALİYETLER NELER?
Hazırlanacak projelerde hiçbir şekilde;
- depozito,
- su, elektrik, iletişim vb. abonelik ücretleri,
- çalışanların ücretleri,
- işlenerek veya doğrudan satılacak ürünlerin bedelleri,
- vergi, resim, harç (İşyeri Kuruluşu için yapılan zorunlu harç ödemeleri hariç),
çeşitli üyelik ücretleri, cezalar,
- işin konusu ile doğrudan ilgisi olmayan ve işin kurulmasına engel olmayan
demirbaş ve diğer malzemelerin bedelleri,
- kurulmuş bir işletmenin geliştirilmesini, değiştirilmesini amaçlayan giderler,
- engellilerin erişebilirliklerini sağlayıcı olması şartı ile inşaat, tadilat ve bakım
giderlerinin toplam kuruluş (demirbaş) desteğinin yüzde 10'unu aşan kısmı
desteklenmiyor.
UZMANLAR UYARIYOR
Uzmanlara göre başvuru yapacak adayların proje dosyalarını detaylı hazırlaması, maliyetleri gerçekçi şekilde sunması ve gerekli tüm belgeleri eksiksiz tamamlaması büyük önem taşıyor. Aksi halde projeler iade edilebiliyor.
KENDİ İŞİNİ KURMAK İSTEYENLER İÇİN KAÇIRILMAYACAK FIRSAT!
Devlet destekli bu hibe programı, özellikle iş kurma hayali olan vatandaşlar için önemli bir finansman kapısı sunuyor. Başvuruların yoğun olması beklenirken, erken hareket edenler avantaj sağlayabilir.