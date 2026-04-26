Bakanlık haksız ticari uygulamalara geçit vermiyor

Ticaret Bakanlığı, piyasa dengesini olumsuz etkileyecek uygulamaların önüne geçmek için ocak-mart döneminde 129 bin 327 firma ve 15.2 milyon ürünü denetleyerek, 784.6 milyon lira ceza verdi. Çalışmalar sonucu ocak-mart döneminde toplam 129 bin 327 firma ve 15 milyon 167 bin 58 ürün denetlendi. Denetimlerde rastlanan uygunsuzluklar nedeniyle 784,6 milyon lira ceza uygulandı. Söz konusu dönemde, otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat ödeme sürelerine ilişkin 23 bin 3 gerçek ve tüzel kişi denetlendi.