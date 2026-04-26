ÇAYKUR atamalarda artık 40 yaş şartı aramayacak

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) bünyesinde çalışan sözleşmeli personel atamalarında "40 yaşını doldurmamış olmak" şartı aranmayacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, ÇAYKUR'un işçi kadrolarında en az 5 yıl veya geçici iş pozisyonlarında son 5 yıl içerisinde en az 25 ay süreyle istihdam edilen ve Genel Müdürlükteki kadro veya pozisyonlarıyla ilişikleri devam edenlere ilişkin düzenleme yapıldı. Bu kapsamda, "ocak ayının birinci günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış bulunmaları kaydıyla" ibaresi kaldırıldı.

