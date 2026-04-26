Faizler ikinci el araçları vurdu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Veysel Şahin'e ziyarette bulunan İzmir Oto Galericileri Odası (İZOTO) Başkanı Ethem Hiçüşenmez, özellikle ikinci el araç alım-satım piyasasındaki sorunları dile getirdi. Oda yöneticileri ile birlikte Şahin'i ziyaret eden Hiçüşenmez, "İkinci el araç alım satımlarında ciddi bir durgunluk yaşanıyor. Bunun ana sebebi, yüksek faiz oranları. Bir süredir ABD ve İran arasında Orta Doğu'da devam eden savaşın olumsuz etkilerini de hissediyoruz. İkinci el satışlarının yanı sıra sıfır araç piyasasında da aynı durum söz konusudur" dedi.

KREDİ LİMİTLERİ ARTMALI

Taşıt kredilerinin limitin artırılmasını beklediklerini kaydeden Hiçüşenmez, "300 bin TL'den fazla krediye onay gelmiyor. Bu durum hem vatandaşı hem esnafı zora sokuyor. Bunların gözden geçirilmesinin fayda sektöre fayda sağlayacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu. Oto alım satım harçları için Ticaret Bakanlığı'na itiraz dosyasını teslim ettiklerini de hatırlatan Hiçüşenmez sözlerini şöyle sürdürdü: "Üyelerimiz otomobil alım-satım Yetki Belgesi konusunda mağduriyetler yaşadı. Esnafın yer değiştirmesi durumunda sistem yeni bir başvuru gibi tekrar harç talep ediyor. Bu da üyelerimizi mağdur ediyor. Çifte Vergilendirme benzeri durumun iptali için hukuk mücadelesi başlattık. Yetki Belgesi harç ödemeleri bu yıl yapıldı. Ancak hiç olmazsa bu ödemelerin her yıl tekrarlanmasını önlemeye çalışıyoruz."

"ESNAF BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Esnaf sanatkarların Türk toplumunda önemli yeri olduğunu vurgulayan Veysel Şahin ise, "Esnafımızla birlikte yol yürümekten mutluluk duyarız. Esnaf sadece ekonomik anlamda değil, sosyal ve kültürel işlevleriyle de topluma yön veren bir camiadır. Halkın çoğunluğunu oluştururlar, milli ve beraberliğimizin sağlanmasına önemli katkılar sunarlar" diye konuştu.