Türkiye’de havalimanı kapasitesi AB’yi geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye havalimanlarındaki yıllık yolcu kapasitesini, 397,4 milyonun üzerine çıkardıklarını belirterek, "Böylece yıllık kapasitemiz, 26 AB ülkesinin toplam nüfusundan daha fazla yolcuya hizmet verebilecek düzeye ulaştı" dedi. Uraloğlu, "Son 24 yılda, havalimanlarımızın yıllık yolcu kapasitesini 55 milyondan 397.4 milyonun üzerine çıkardık. Böylece yıllık kapasitemiz, 26 AB ülkesinin toplam nüfusundan daha fazla yolcuya hizmet verebilecek düzeye ulaştı" değerlendirmesinde bulundu.