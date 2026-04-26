Yenilenebilir hibrit kapasitesi 5 bin megavatı aştı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, yenilenebilir hibrit yatırımlarına yönelik açıklanan yeni kapasite tahsislerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "1500 megavatlık yeni hibrit kapasite tahsisi yaptık. Bugüne kadar toplam hibrit kapasite 5 bin megavatı aştı" dedi. Antalya'da düzenlenen Enerji Piyasalarında Regülasyon ve Rekabet Zirvesi kapsamında açıklamalarda bulunan Yılmaz, hibrit olarak da bilinen yardımcı kaynaktan birden çok kaynaklı elektrik üretimi alanında tahsis edilen yeni kapasitenin uygulama takvimine ilişkin, "Hibrit yatırımlarında gerekli izin süreçlerinde aksama yaşanmazsa bu kapasitenin 2-3 yıl içinde sahaya yansımasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Hibritte bugüne kadar güneş enerjisine dayalı toplam 5 bin 183 megavat kurulu güç tahsis ettiklerini ve bu kapasitenin 1788 megavatlık kısmının halihazırda işletmeye alındığını aktaran Yılmaz, hidroelektrik, jeotermal ve biyokütle-biyogaz santrallerine yönelik 1500 megavatlık yeni hibrit kapasite için de başvuru sürecinin başlatıldığını kaydetti. Yılmaz, söz konusu kapasitenin 1182 megavatının rüzgar, 237 megavatının hidrolik, 221 megavatının termik santrallere tahsis edildiği bilgisini paylaştı.