Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımı başvuruları başladı | Başvuru şartları, nereden nasıl yapılır?

BAŞVURU ŞARTLARI 1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye 'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak. 2) 18 yaşını tamamlamış olmak. 3) Özel kanun veya diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak. 4) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak. 5) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak. 6) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak. 7) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak. 8) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak. 9) Başvurduğu kadronun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmek. 10) Başvurunun son günü (04 Mayıs 2026) itibarıyla genel ve özel şartlar başlığında belirtilen şartlara haiz olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

1) Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 27 Nisan – 04 Mayıs 2026 tarihlerinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilecektir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilecektir.

2) Her aday, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir işyerine başvuru yapabilecektir.

3) Başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. Başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları alınabilecektir.

4) Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

5) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.