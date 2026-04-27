Haberler Ekonomi Kurbanlık fiyatları 2026: Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar ne kadar oldu?

Kurban Bayramı yaklaşırken kurbanlık fiyatları 2026 yılında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bayrama haftalar kala hazırlıklarını hızlandıran vatandaşlar, büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyenler için 'kurbanlık fiyatları belli oldu mu?' sorusu gündemdeki yerini korurken, illere göre fiyat farklılıklarının da oluşabileceği belirtiliyor. İşte 2026 yılı büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları...

Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık fiyatları netleşmeye başladı. 2026'da büyükbaş hayvanlar 165 bin TL'den başlayıp 325 bin TL'ye kadar çıkarken, küçükbaş kurbanlıklar 17 bin TL ile 23 bin TL arasında alıcı buluyor.

Büyükbaş hayvanların fiyatları; canlı ağırlık, cins ve kurbanlık niteliği açısından önemli olan "kapak atma" durumuna göre değişiklik gösteriyor.

Tosun ve danalar: Kurbanlık kriterlerini karşılayan tosunların fiyatları ortalama 165.000 TL ile 325.000 TL arasında değişiyor. Yaklaşık 800-850 kilogram ağırlığındaki iri tosunlar 325.000 TL seviyesine ulaşırken, 500-550 kilogramlık danalar ise ortalama 190.000 TL civarında alıcı buluyor.

Düveler: Kurbanlık düve fiyatları genellikle 120.000 TL ile 145.000 TL aralığında seyrediyor.

İnekler: Kısır (boş) ineklerin fiyatları ise ortalama 140.000 TL ile 150.000 TL arasında değişiyor.

KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI 2026

Küçükbaş hayvanlarda ise fiyatlar daha geniş kitlelere hitap ediyor. 2026 yılı için küçükbaş kurbanlıkların fiyatları ortalama 17.000 TL ile 23.000 TL arasında değişiklik gösteriyor.

Bayram yaklaştıkça talebin artmasıyla birlikte fiyatlarda sınırlı da olsa yükseliş yaşanabileceği belirtiliyor. Bu nedenle uzmanlar, kurbanlık alımı için son haftalara kalınmaması gerektiğine dikkat çekiyor

