İZBETON'dan Hürmüz bahanesi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi İZBETON Genel Müdürü Gökhan Kara Hürmüz Boğazı'nda yaşanan krizi bahane etti. Kara, Hürmüz krizi yüzünden asfaltlamada kullandıkları hammadde fiyatının yüzde 60 oranında arttığını, Tüpraş'tan daha yüksek fiyata olsa bile mal alamadıklarını belirterek daha az hizmet yapmak zorunda kaldıklarını açıkladı HABER MERKEZİ









Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Meclis Toplantısı'nda İZBETON'u temsil eden Genel Müdür Gökhan Kara, Orta Doğu'daki savaş nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla oluşan piyasada fiyatların yüzde 60-70 arttığını açıkladı. Bu rakamın kendileri için kabul edilebilir olmadığını, fiyat artışlarını kamu hizmeti yaptıkları için müşteriye de yansıtamadıklarını belirten Kara, "Bu durum daha az hizmet yapmamıza neden olacaktır. Faaliyetlerimizi durdurmadık ama Tüpraş'tan bir aydır kota uygulaması ile günlük sayılarla hammadde almaya çalışıyoruz. Sorunu çözmeye çalışıyoruz. Ciddi zorluklarla karşı karşıyayız. Hammaddeye ulaşamıyoruz, yüksek maliyetler ödemek zorunda kalıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

'MAZERET VAR, ÇÖZÜM YOK'

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy, İzmir'in kronikleşen yol ve asfalt sorununa ilişkin İZBETON tarafından yapılan "Hürmüz Boğazı krizi" açıklamasına tepki gösterdi. Belediyeciliğin mazeret üretme değil, çözüm bulma makamı olduğunu vurgulayan Aksoy, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yönetim anlayışını eleştirdi. İZBETON'un "Hürmüz krizi var, asfalt yapamıyoruz" açıklamasının yaşanan sorunun sadece bir kısmını anlattığını söyleyen Bursalı Aksoy, "Evet, Orta Doğu'daki gerilim ve Hürmüz Boğazı üzerinden yaşanan kriz, enerji ve türev ürünlerde maliyet artışına neden oldu. Ancak mesele sadece bu değil. Asıl soru şudur: Kriz dönemlerinde belediyeler çözüm üretmek için mi vardır, yoksa mazeret üretmek için mi? Tüpraş'tan mal temininde yaşanan sıkıntılar, planlama eksikliğinin ve alternatif tedarik kanallarının oluşturulamamasının bir sonucu. Büyükşehir Belediyesi gibi dev bir yapının, tek kaynağa bağımlı hale gelmesi kabul edilebilir değil. Zamanında yapılmayan ihaleler, yetersiz stok yönetimi, krizlere karşı hazırlıksız yakalanan bir belediyecilik anlayışı bu tablonun asıl nedenidir. Vatandaş hizmet bekler, mazeret değil. Küresel krizler tüm dünyayı etkiler. İzmir'in ihtiyacı olan şey; krizleri bahane eden değil, krizleri yöneten bir belediyecilik anlayışıdır" ifadelerini kullandı.