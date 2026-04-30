Egeli madencilerin hedefi 2 milyar dolar

EGE Maden İhracatçıları Birliği 13 Nisan 2026 tarihinde gerçekleşen genel kurul toplantısı sonrasında yeni dönemin ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi ve 2 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için projelere start verdi. Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, "Katılımcı Yönetim Kurulumuzla 2030 yılı için belirlediğimiz 2 milyar dolar hedefine ulaşmak için 4 yıl boyunca 7 gün 24 saat çalışacağız. Yeni dönemin sektörümüz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz; belirlediğimiz hedefler doğrultusunda, ihracatımızı daha ileri seviyelere taşımak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.