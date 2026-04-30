Emekli ikramiyesi hazırlıkları başladı

MEMUR, SSK ve Bağ- Kur emeklileri Kurban Bayramı'nda yatırılacak bayram ikramiyesini merakla bekliyor.
Yaklaşık 17 milyon emekli, dul ve yetimin faydalanacağı ikramiyenin ne zaman yatacağı sorusuna yanıt aranırken, ikramiyeden faydalanmak isteyenler için son tarih geliyor.
2024 yılında yapılan yüzde 33,3'lük zam sonrası 3.000 TL olan ikramiye ödemesi, 2025 yılında 4.000 TL'ye yükselmişti. Ramazan Bayramı'nda ikramiye ödemeleri son olarak belirlenen rakamdan emeklilerin hesaplarına yatırıldı. Bu doğrultuda ikramiyelerin 20-25 Mayıs tarihleri arasında tahsis numarasının son rakamına göre yatırılması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kurban bayramı ikramiyelerine ilişkin açıklama yaptı.
Bayram ikramiyelerinin ramazan bayramında olduğu gibi aynı tutarda ödeneceğini belirten Işıkhan, ödeme takvimine ilişkin çalışma yapılabileceğini ifade etti. Bakan Işıkhan, "Kurban Bayramı ikramiyelerini Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi aynı miktarda vereceğiz. Yine 4 bin TL ödenecek. Erken ödenmesi ile ilgili çalışma yapılır" dedi.