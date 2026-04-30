Honda’dan İzmir hamlesi

HONDA Türkiye Başkan Yardımcısı Bülent Kılıçer, "Türkiye bizim için vazgeçilmez pazarlardan bir tanesi haline geldi" dedi. Honda Türkiye'nin büyüyen motosiklet pazarını desteklemek amacıyla İzmir'in Aliağa ilçesinde kurduğu yıllık 100 bin adet üretim kapasiteli fabrika faaliyete başladı. Kılıçer, Türkiye'de toplam motosiklet satışlarının 2024 yılında toplam otomobil satışlarını geçtiğini anımsatarak, "2024'te 1 milyon 350 bin civarında motosiklet satıldı. Bunun içerisine 50 cc ve elektrikliyi de dahil ederek söylüyorum. Bu ciddi bir potansiyel yaratıyor ve bu potansiyelin kalıcı mı yoksa belli bir dönem için mi devam edeceğini ya da sürdürülebileceğini tahmin etmek aslında çok önemli bu tür yatırımlar için" dedi.