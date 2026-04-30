İşsizlik maaşı fonunda önemli değişiklik! İşsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı düşecek mi?

Sigortalı olarak çalışırken işini kaybeden kişilere, belirli şartları sağlamaları halinde devlet tarafından geçici süreyle işsizlik maaşı ödeniyor. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren işsizlik ödeneği fonunda önemli bir değişikliğe imza atıldı.

İŞSİZLİK FONUNA DEVLET KATKISI YENİDEN DÜZENLENDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile işsizlik sigortasında devletin sisteme yaptığı katkı payı yeniden düzenlendi. Devasa büyüklüğe ulaşan fon için devlet katkısı bundan sonraki süreçte yüzde 1 yerine yüzde 0,5 olarak yansıyacak.