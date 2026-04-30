İşsizlik maaşı fonunda önemli değişiklik! İşsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı düşecek mi?

Sigortalı olarak çalışırken işini kaybeden kişilere, belirli şartları sağlamaları halinde devlet tarafından geçici süreyle işsizlik maaşı ödeniyor. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren işsizlik ödeneği fonunda önemli bir değişikliğe imza atıldı.
İŞSİZLİK FONUNA DEVLET KATKISI YENİDEN DÜZENLENDİ
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile işsizlik sigortasında devletin sisteme yaptığı katkı payı yeniden düzenlendi. Devasa büyüklüğe ulaşan fon için devlet katkısı bundan sonraki süreçte yüzde 1 yerine yüzde 0,5 olarak yansıyacak.
11258 sayılı karar kapsamında, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 49'uncu maddesinde yer alan devlet payının yeniden belirlenmesine ilişkin ek karar yürürlüğe konuldu. Karar yayımı ile birlikte yürürlüğe girerken, uygulamanın ilgili ayın başından itibaren geçerli olacak.
Resmi Gazete'de yer alan kararda, "4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 49 uncu maddesinde yer alan Devlet payının yeniden belirlenmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, anılan Kanunun mezkur maddesi gereğince karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
HAZİNE'YE YILLIK YAKLAŞIK 40 MİLYAR TL TASARRUF
2025 yılında İşsizlik Sigortası Fonu'na Devlet tarafından aktarılan pay 83 milyar 317 milyon TL olarak gerçekleşmişti. Devlet payının yüzde 0,5'e indirilmesiyle bu tutarın yaklaşık yarıya düşmesi bekleniyor. 2025 rakamları üzerinden hesaplandığında Hazine'nin yıllık yaklaşık 40 milyar TL tasarruf edeceği öngörülüyor.
İŞÇİ 1, İŞVEREN 2 ÖDÜYOR
İşsizlik sigortası primi, hem çalışan hem işveren hem de devlet tarafından ödeniyor.
İşçi payı: Brüt ücretin %1'i
İşveren payı: Brüt ücretin %2'si
İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ NE KADAR OLACAK?
Devlet ise bürüt ücretin yüzde 1'i kadar katkı yapıyor toplamda ise işsizlik sigortası primi, çalışanın brüt maaşı üzerinden %4 olarak kesilir ve fona aktarılıyordu. Böylece toplam işsizlik sigortası primi yüzde 4'ten yüzde 3,5'e geriledi.
MAAŞLAR DEĞİŞECEK Mİ?
İşsizlik fonuna devletin katkısının azalmasıyla birlikte maaşı hak edenlerin ücretlerinde düşüş yaşanmayacak. Sadece fona giren devlet katkısı azalacak. İşsizlik fonunun büyüklüğü 2025 yılında 600 milyar lirayı aşmıştı.
İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR? İŞSİZLİK MAAŞI DÜŞECEK Mİ?
Son 4 ay 2026 yılına ait asgari ücretle çalışana 13 bin 111 lira 72 kuruş, son 4 ay brüt 55 bin lira ile çalışanlara 21 bin 833 lira 2 kuruş, son 4 ay brüt 80 bin lira ile çalışanlara 26 bin 223 lira 44 kuruş işsizlik maaşı ödeniyor.
İşsizlik maaşı, bireysel olarak ödenen primlerden değil, İşsizlik Sigortası Fonu'nun genel yapısından karşılanıyor. Devlet katkı oranının %1'den %0,5'e düşmesi maaş hesap formülünü değiştirmiyor. İşsiz kalan bir çalışan yine aynı hesapla işsizlik maaşı alacak.