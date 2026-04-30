Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni vergi avantajı: Kazancının tamamını getirene yüzde 100 indirim

Bazı vergi istisnaları ve teşviklerinin kapsamı genişletilirken hizmet ihracatında kazanç indirimi hakkı yüzde 100'e çıkarıldı ve yurt dışı iştirak kazançlarına ilişkin istisna şartlarında önemli değişiklikler yapıldı.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2026'da başlayan vergilendirme dönemleri gelir ve kazançlarına uygulanmak üzere yürürlüğe girdi.
İNDİRİM YÜZDE 100'E ÇIKTI
Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yurt dışına sunduğu mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, eğitim ve sağlık gibi hizmetlerden elde ettiği kazançlara uygulanan indirim oranı yüzde 80'den yüzde 100'e yükseltildi. Ancak bu avantajdan yararlanabilmek için elde edilen gelirin tamamının Türkiye'ye getirilmesi şartı aranacak.
Bakanlık kaynakları, düzenlemeyle yüksek katma değerli hizmet ihracatının güçlü şekilde teşvik edilmesinin amaçlandığını belirterek, Türkiye'nin küresel pazarlarda daha fazla pay elde etmesinin hedeflendiğini ifade etti.
Yetkililer, yapılan değişikliğin Türkiye'nin hizmet ihracatında daha güçlü bir konuma ulaşması açısından kritik olduğunu vurgularken, yeni teşvikin firmaların uluslararası rekabet gücünü artıracağını kaydetti.
YURT DIŞI İŞTİRAK KAZANÇLARINA YENİ DÜZENLEME
Cumhurbaşkanı Kararı ile yurt dışı iştiraklerden elde edilen kar paylarına yönelik vergi avantajlarının kapsamı da genişletildi. Buna göre, kurumlar vergisi mükelleflerinin yurt dışı iştirak kazançlarında uygulanan mevcut düzenlemelerde önemli değişikliklere gidildi.
Yeni düzenleme kapsamında, kurumların yurt dışı iştiraklerinde aranan asgari iştirak oranı yüzde 50'den yüzde 20'ye düşürüldü. Ayrıca bu kazançlara uygulanan istisna oranı da yüzde 50'den yüzde 80'e yükseltildi.
Gelir vergisi tarafında ise istisnadan yararlanmak için gereken iştirak oranı yine yüzde 50'den yüzde 20'ye indirilirken, istisna oranı yüzde 50 olarak korunmaya devam etti.
Söz konusu düzenlemelerle, kazançların Türkiye'ye getirilmesi teşvik edilerek, yatırımların ve Türkiye'nin döviz kazandırıcı faaliyetlerinin artırılması, hizmet ihracatının desteklenmesi amaçlanıyor.