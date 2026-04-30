Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni vergi avantajı: Kazancının tamamını getirene yüzde 100 indirim

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete 'de yayımlanarak 1 Ocak 2026'da başlayan vergilendirme dönemleri gelir ve kazançlarına uygulanmak üzere yürürlüğe girdi.

Bazı vergi istisnaları ve teşviklerinin kapsamı genişletilirken hizmet ihracatında kazanç indirimi hakkı yüzde 100'e çıkarıldı ve yurt dışı iştirak kazançlarına ilişkin istisna şartlarında önemli değişiklikler yapıldı.





İNDİRİM YÜZDE 100'E ÇIKTI

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yurt dışına sunduğu mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, eğitim ve sağlık gibi hizmetlerden elde ettiği kazançlara uygulanan indirim oranı yüzde 80'den yüzde 100'e yükseltildi. Ancak bu avantajdan yararlanabilmek için elde edilen gelirin tamamının Türkiye'ye getirilmesi şartı aranacak.