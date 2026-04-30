Ziraat Bankası’na küresel destek

ZİRAAT Bankası, mevduat dışı kaynaklarını çeşitlendirme stratejisi kapsamında 60 bankanın katılımı ile 849 milyon ABD Doları ve 767 milyon Euro olmak iki dilimde toplamda 1.75 milyar ABD Doları karşılığı kredi temin ederek, geçen yıl sağladığı rekor sendikasyon kredisini yüzde 100 oranında başarıyla yeniledi. Sürdürülebilirlik bağlantılı kredinin performans kriterleri; Yeşil Varlık Oranını destekleyen finansman faaliyetlerini artırmak ve sürdürülebilir tarım olarak belirlendi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, "Küresel piyasaların jeopolitik gerilimler ve buna bağlı yüksek volatilite ile test edildiği bir dönemden geçiyoruz. Böylesine zorlu bir konjonktürde, bankamızın sağlam bilanço yapısı, geniş muhabir ağı ve paydaşlarımızla uzun yıllara dayanan güven ilişkisi sayesinde sendikasyon kredimizi başarıyla temin ettik. Kaynak, yalnızca bankamızın finansal gücünü değil, aynı zamanda Türkiye ekonomisinin küresel ölçekteki dayanıklılığına ve potansiyeline duyulan inancı da bir kez daha teyit etmiştir" dedi.