Ege’ye dev teşvik

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ile Ege Bölgesi'ndeki illerde yapılacak jeotermal seradan akıllı tarım uygulamaları gibi pek çok alandaki yatırımlara teşvik verilecek. Bakanlık koordinasyonundaki Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında Ege Bölgesi'ndeki 8 şehre, yerel üretim potansiyelinin değerlendirilmesi, atıl kaynakların harekete geçirilmesi ve yerel ihtiyaçların karşılanması yoluyla kalkınmanın yerelden başlatılması için destek sağlanacak.

DOĞA TEMELLİ YATIRIMLAR

Bölgesel kalkınmanın hızlandırılması amacıyla, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak'ta farklı alanlardaki yatırımların desteklenmesi öngörülüyor. Bu kapsamda İzmir'de, aktarma elemanları ile deniz ürünleri kaynaklı fonksiyonel gıda maddeleri üretimi öne çıkarken, Küçük Menderes Havzası'ndaki ilçelerde doğa temelli turizm yatırımları ile nitelikli kültür endüstrisi projeleri teşvik alabilecek. Manisa'da akıllı tarım teknolojileri, makineleri ve ekipmanları üretimi, asgari 20 dekar büyüklüğünde entegre jeotermal sera yatırımları desteklenecek. İklimlendirme ve beyaz eşya sektörlerine yönelik kritik aksam üretimi ile tarımsal atıklardan katma değerli ürün elde edilmesi de öncelikli desteklenecek alanlar arasında sıralanıyor. Denizli Sanayi Odası (DSO) Başkanı Selim Kasapoğlu, yeni yol haritasında küresel ve ulusal ekonomik gelişmelerin yanı sıra, Denizli sanayisinin mevcut durumu ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerin ele alındığını belirterek, son dönemde artan küresel belirsizliklerin başta tekstil olmak üzere tüm ana sektörler üzerindeki etkilerine dikkat çekti.