Hükümlüler çoban oldu

DENİZLİ'DE denetimli serbestlik alan hükümlülerin tekrar topluma kazandırılması hazırlanan proje kapsamında açılan "Sürü Yönetimi" kursunu tamamlayan kursiyerler sertifikalarını aldı. Toplam 16 kursiyerin katıldığı programda 9 kişinin başarıyla mezun olduğu belirtilirken, devam eden bir başka kursta ise 21 kişinin eğitim aldığı aktarıldı. Kurumlar arası iş birliği kapsamında son üç yılda açılan 11 kurstan toplam 175 kişinin yararlandığı bilgisi paylaşıldı.Denetimli Serbestlik İl Müdürü Serkan Güler, yükümlü bireylerin meslek edinmelerini ve kendi ayakları üzerinde durabilecekleri üretime dayalı iş gücü imkânına kavuşmalarını hedeflediklerini belirterek kursiyerleri tebrik etti.