ITSO ihracatta atağa kalktı

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, ahşap ve mobilya ile kozmetik sektörlerini kapsayan iki ayrı UR-GE projesiyle Isparta'daki firmaların uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konuma ulaşmasının hedeflendiğini belirtti.

KOZMETİKTE KRİTİK AŞAMA

Projelerin temel amacının firmaların rekabet gücünü artırmak ve ihracat kapasitelerini kalıcı şekilde geliştirmek olduğunu vurguladı. Kozmetik sektörüne yönelik yürütülen "Cosmetics and Beauty - Kozmetik Sektörü UR-GE Projesi"nde önemli bir aşamaya gelindiğini ifade eden Çelik, projeye Isparta'dan 14 firma olmak üzere toplam 22 firmanın dahil olduğunu söyledi. Mobilya sektöründe ise Isparta'dan 9, Antalya'dan 22 ve Burdur'dan 1 firma ile toplam 32 firmanın yer aldığı geniş kapsamlı bir çalışma yürütülüyor. Projelerde ihtiyaç analizi sürecinin titizlikle sürdüğünü kaydeden Çelik, firmaların üretim kapasiteleri, pazar beklentileri ve altyapılarının detaylı şekilde incelendiğini ifade etti.

HEDEF PAZARLAR BELİRLENİYOR

BU doğrultuda pazar dinamikleri, rekabet koşulları ve potansiyel alıcı profilleri üzerine kapsamlı analizler yapıldığını belirten Çelik, ihtiyaç analiz raporunun netleştirilme aşamasına gelindiğini söyledi. Sürecin ilerleyen aşamalarında hedef ülkelerin belirleneceğini dile getiren Çelik, alım heyetleri ve yurt dışı pazarlama faaliyetlerinin başlayacağını açıkladı. Çelik, "Firmalarımızı doğrudan potansiyel alıcılarla buluşturmayı, ikili iş görüşmeleriyle somut ticari bağlantılar kurulmasını sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.