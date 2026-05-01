Manisa’da kırmızı altın toprakla buluşuyor

T ürkiye'nin önemli domates üretim merkezlerinden olan Şehzadeler Şehri Manisa 'da domates fidelerinin dikimine başlandı. Nisan ayı ile birlikte toprakla buluşmaya başlayan domates fidelerinin ürünlerinin ise Haziran ayı gibi hasat edilmesi planlanıyor. Şehzadeler İlçesi Yeni Harmandalı Mahallesine giden Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, Manisa'nın verimli topraklarında havaların ısınmasının ardından çiftçilerin toprağı işleyip domates dikimine başladıklarını söyledi.

İlimizde ÇKS kayıtlarına göre yaklaşık 7.500 üreticimiz 131 bin dekar alanda domates dikimi gerçekleştiriyor. 25 bin dekar alanda da sofralık domates yetiştiriciliği yapılmaktadır. Geri kalan alanda salçalık ve kurutmalık domates yetiştiriciliği gerçekleştirilmektedir. Yeni üretim sezonun üreticilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, mahsulü bol ve bereketli bir yıl diliyorum" dedi. Domates fidesi dikim çalışmasına; İl Müdürü Mehmet Karayılan, İl Müdür Yardımcısı Ali Gök, Şube Müdürleri, İlçe Müdürü, teknik personel ve üreticiler katıldı.