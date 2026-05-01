Mis kokulu festival başladı

İZMİR'İN çiçekleriyle ünlü mis kokulu ilçesi Bayındır'da çiçek festivali başladı. Bu yıl 27.'ncisi düzenlenen Uluslararası Çiçek Festivali'nin açılış töreni renkli görüntülere sahne oldu. Yaklaşık 1 milyon ziyaretçinin beklendiği festival boyunca Hüseyin Turhan, Melek Mosso ve Gökçe ücretsiz halk konserleriyle hayranlarıyla buluşacak. Kani Bey Parkı'nda "Bayındır Kadın Üretici Pazarı", İnkılap Caddesi'nde "El Sanatları Sokağı" ve Eski Hükümet Konağı'nda "Bayındır Fotoğraf Sergisi" ziyaretçilere açık olacak. Ayrıca Belediye Otoparkı'nda kurulan alanda dört gün boyunca çocuklar için atölyeler ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.