Tarımın geleceği İzmir’de masaya yatırıldı

İZMİR Ticaret Borsası (İTB) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliğinde FAO'nun Avrupa ve Orta Asya Bölgesi özel sektör istişare süreci kapsamında tarım-gıda sistemlerinin geleceğini şekillendirecek kritik bir toplantı gerçekleştirildi. İzmir Ticaret Borsası'nın ev sahipliğinde gerçekleşen buluşma, İzmir'i uluslararası tarımgıda diplomasisinin buluşma noktası haline getirirken, Türkiye'nin tarım-gıda alanındaki özel sektör varlığı ve deneyiminin küresel düzeydeki görünürlüğünü de arttırdı. Etkinlik sonunda hazırlanacak sonuç raporu ve belirlenen mesajlar, Mayıs ayında Tacikistan'da düzenlenecek olan FAO Bölgesel Konferansı'na taşınarak bölgesel politika geliştirme ve uygulama süreçlerine doğrudan katkı sunacak.