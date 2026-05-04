EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? 2026 EMEKLİ İKRAMİYE TARİHLERİ Kurban Bayramı'na sayılı günler kala milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesi ödemelerine çevrildi. 2018 yılından bu yana uygulanan ve bu yıl da 4 bin TL olarak devam eden emekli ikramiyesi için ödeme tarihleri merak konusu oldu. Peki Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Tarih belli oldu mu? İşte detaylar...









Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin tarihi merak ediliyor. Bu yıl zam yapılmadan 4.000 TL olarak belirlenen ikramiyenin hangi tarihlerde hesaplara yatırılacağı araştırılırken, ödeme takviminin açıklanıp açıklanmadığı da merak ediliyor. Milyonlarca emekli, bayram öncesi yapılacak ödemelerle ilgili gelecek resmi duyuruya kilitlenmiş durumda. Peki bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte yanıtı...

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

Kurban Bayramı 4.000 TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri henüz açıklanmadı. Kurban Bayramı bu yıl 27-30 Mayıs tarihleri içerisinde yerine getirilecek. Bu tarihten bir hafta önce 18-24 Mayıs haftasında ödemelerin emekli maaşları ile birlikte banka hesaplarına yatırılması bekleniyor.