EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? 2026 EMEKLİ İKRAMİYE TARİHLERİ

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin tarihi merak ediliyor. Bu yıl zam yapılmadan 4.000 TL olarak belirlenen ikramiyenin hangi tarihlerde hesaplara yatırılacağı araştırılırken, ödeme takviminin açıklanıp açıklanmadığı da merak ediliyor. Milyonlarca emekli, bayram öncesi yapılacak ödemelerle ilgili gelecek resmi duyuruya kilitlenmiş durumda. Peki bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte yanıtı...
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?
Kurban Bayramı 4.000 TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri henüz açıklanmadı. Kurban Bayramı bu yıl 27-30 Mayıs tarihleri içerisinde yerine getirilecek. Bu tarihten bir hafta önce 18-24 Mayıs haftasında ödemelerin emekli maaşları ile birlikte banka hesaplarına yatırılması bekleniyor.
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLER ALABİLİR?
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.
Birden fazla emekli aylığı alanlar ayrı ayrı emekli aylığı alamayacak, en fazla ödemeye imkân veren dosya üzerinden, tek ikramiye ödenecek. Hem emekli aylığı alan hem de ölüm aylığı alan kişi, kendi emekliliğinden dolayı 4.000 lira ikramiye alacak.