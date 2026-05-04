Haberler Ekonomi Gram altın için İslam Memiş'ten kritik uyarı: Satmalı mı, beklemeli mi? Gram altın için İslam Memiş'ten kritik uyarı: Satmalı mı, beklemeli mi? Altın fiyatlarındaki geri çekilme yatırımcıyı tedirgin ederken, Finans Analisti İslam Memiş'ten dikkat çeken açıklamalar geldi. Bu hafta için kritik seviyeleri tek tek açıklayan Memiş, özellikle altın borcu olanları uyardı.









Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmelerde altın başta olmak üzere gümüş, petrol, borsa ve döviz piyasalarına ilişkin kritik seviyeleri paylaştı. Haftaya damga vuracak gelişmelere işaret eden Memiş, özellikle altın tarafında yatırımcıların yakından takip etmesi gereken noktaları anlattı.

ALTINDA YÖN ARAYIŞI: DÜŞÜŞLER GEÇİCİ OLABİLİR Memiş, ons altında bu hafta için 4580-4780 dolar aralığının takip edileceğini belirtti. Mevcut tabloda satış baskısının öne çıktığını ancak kısa vadede yeniden bir toparlanma ihtimalinin güçlendiğini ifade etti. Özellikle hafta ortasından itibaren yönün yukarı dönebileceğine dikkat çekti.