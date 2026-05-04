Gram altın için İslam Memiş'ten kritik uyarı: Satmalı mı, beklemeli mi?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmelerde altın başta olmak üzere gümüş, petrol, borsa ve döviz piyasalarına ilişkin kritik seviyeleri paylaştı. Haftaya damga vuracak gelişmelere işaret eden Memiş, özellikle altın tarafında yatırımcıların yakından takip etmesi gereken noktaları anlattı.
ALTINDA YÖN ARAYIŞI: DÜŞÜŞLER GEÇİCİ OLABİLİR
Memiş, ons altında bu hafta için 4580-4780 dolar aralığının takip edileceğini belirtti. Mevcut tabloda satış baskısının öne çıktığını ancak kısa vadede yeniden bir toparlanma ihtimalinin güçlendiğini ifade etti. Özellikle hafta ortasından itibaren yönün yukarı dönebileceğine dikkat çekti.
ALTIN SATACAKLAR BEKLESİN
Gram altının da ons altını takip ettiğini vurgulayan Memiş, 6650-6850 lira bandının bu hafta için önemli olduğunu söyledi. Altın satmayı düşünen yatırımcıların acele etmemesi gerektiğini, önümüzdeki günleri bekleyebileceklerini belirten Memiş, haftalık bazda altında yükseliş beklentisini koruduğunu ifade etti.
ALTIN BORCU OLANLAR İÇİN FIRSAT SEVİYESİ
Buna karşılık altın borcu olan, düğün yapacak olan, alım fırsatı kollayanlar için ise mevcut seviyelerin fırsat olarak değerlendirilebileceğini dile getirdi.
KRİTİK VERİ HAFTASI
Bu hafta açıklanan enflasyon verisinin ardından gözlerin ABD'de açıklanacak "tarım dışı istihdam" verisine çevrildiğini belirten Memiş, bu verinin küresel piyasalar açısından belirleyici olacağını ifade etti.
PETROL FİYATLARI GERİLİMLE YÜKSELİYOR
Değerli metallerdeki fiyatlamaların arkasında ABD-İran gerilimi olduğunu belirten Memiş, Brent petrolün 112-115 dolar bandında dalgalandığını söyledi. Gerilim kaynaklı fiyatlamanın piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ettiğini vurguladı.
GÜMÜŞTE DE YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ
Gümüş tarafında ise 74 dolar seviyesinin izlendiğini belirterek 82 doların direnç olarak öne çıktığını söyledi. Memiş, "Petrol fiyatlarının yükselişiyle gümüşte satıcılı bir piyasa var ama yarından itibaren tekrar toparlanabilir." ifadelerini kullandı.
BORSA VE DÖVİZ PİYASASI SAKİN
Borsa tarafında 14.440 puan seviyesinin görüldüğünü belirten Memiş, 14.650-14.800 aralığının direnç olarak takip edileceğini söyledi.
Döviz tarafında ise enflasyon verisi sonrası belirgin bir hareketlilik yaşanmadığını ve piyasanın daha stabil bir görünüm sergilediğini dile getirdi.